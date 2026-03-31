Îngrijirea la domiciliu pentru vârstnici în Timișoara este asigurată printr-un program implementat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în parteneriat cu Asociația EnMaison.

Programul este conceput pentru a răspunde situațiilor în care persoanele în vârstă nu beneficiază de suport constant din partea familiei sau a aparținătorilor. Programul implementat la nivel local urmărește să ofere intervenții concrete pentru cei aflați în dificultate, în special pentru cei cu mobilitate redusă sau imobilizați la pat.

Serviciile sunt furnizate direct la domiciliul beneficiarilor și sunt structurate astfel încât să contribuie atât la îmbunătățirea stării de sănătate, cât și la prevenirea izolării sociale. Abordarea este una personalizată, fiecare caz fiind evaluat individual, în funcție de nevoile specifice ale beneficiarului.

În acest context, directorul general al instituției, Emese Esztero, a evidențiat importanța intervenției sociale și impactul acesteia asupra comunității.

„Nicio persoană nu ar trebui să se simtă singură sau neajutorată. Fiecare vârstnic merită să trăiască cu demnitate și siguranță, chiar și atunci când nu are pe cineva aproape. Acest program este un gest concret prin care comunitatea noastră arată grijă, respect și solidaritate față de seniorii noștri”, a declarat aceasta.

Implementarea programului este realizată de o echipă multidisciplinară formată din îngrijitori, asistenți medicali și kinetoterapeuți. Aceștia colaborează pentru a asigura intervenții integrate, adaptate fiecărei persoane, de la monitorizarea stării de sănătate până la sprijinul în activitățile zilnice.

Îngrijirea la domiciliu pentru vârstnici presupune acordarea unui pachet complex de servicii, care poate ajunge la 15–20 de ore săptămânal, în funcție de gradul de dependență al beneficiarului. Intervențiile sunt stabilite individual și acoperă atât nevoile medicale, cât și cele sociale.

Printre serviciile oferite se regăsesc asistența pentru igiena personală, activități de menaj ușor, efectuarea cumpărăturilor și însoțirea la consultații medicale. Pentru persoanele care își păstrează mobilitatea, sunt incluse și activități în aer liber, precum plimbările, menite să contribuie la menținerea unui echilibru fizic și emoțional.

Un element important al programului îl constituie monitorizarea administrării tratamentului, esențială pentru vârstnicii cu afecțiuni cronice. Prin această componentă, autoritățile urmăresc reducerea riscurilor medicale și menținerea unei stări de sănătate stabile.

Programul este destinat unui număr de cel puțin 40 de beneficiari și este finanțat de Consiliul Local, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. Accesul este stabilit în funcție de veniturile beneficiarilor: persoanele cu venituri de până la 1.250 de lei beneficiază gratuit de servicii, în timp ce pentru intervalele superioare sunt prevăzute contribuții între 300 și 1.200 de lei lunar, în funcție de numărul de ore acordate.

Persoanele interesate sau aparținătorii pot solicita detalii și se pot înscrie în program prin intermediul Asociației EnMaison, folosind datele de contact disponibile public.

În paralel cu programele locale dedicate îngrijirii la domiciliu pentru vârstnici, autoritățile centrale au stabilit acordarea unui sprijin financiar pentru pensionari, în funcție de veniturile acestora. Măsura este inclusă în legea bugetului și vizează un număr semnificativ de beneficiari.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat modul de acordare a acestor ajutoare și categoriile vizate, subliniind amploarea programului la nivel național.