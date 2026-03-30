Guvernul a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre care reglementează acordarea biletelor de tratament balnear pentru anul 2026, prin sistemul administrat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Actul normativ stabilește numărul de bilete care pot fi acordate, modul de distribuire și decontare, precum și condițiile în care beneficiarii pot accesa acest sprijin.

În unitățile de tratament aflate în proprietatea Casei de Pensii ar urma să fie asigurate maximum 50.896 de bilete, repartizate în cel mult 16 serii pe parcursul anului. La acestea se vor adăuga alte bilete contractate cu unități de profil, în funcție de fondurile disponibile și de procedurile de achiziție.

Distribuirea biletelor va fi realizată prin casele teritoriale de pensii, iar decontarea costurilor va fi făcută din fondurile publice alocate pentru această categorie de prestații sociale.

Nota de fundamentare arată că pentru acest program a fost prevăzută suma de aproximativ 410 milioane de lei în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

Biletele vor fi acordate în serii succesive, fiecare cu o durată de 16 zile, dintre care 12 zile sunt destinate tratamentului propriu-zis.

Programul este organizat atât în unitățile proprii ale Casei Naționale de Pensii, cât și în alte unități contractate, în funcție de capacitatea disponibilă.

În același timp, până la 15% din totalul biletelor pot fi acordate gratuit unor categorii de beneficiari prevăzute de lege, inclusiv persoane cu dizabilități, veterani sau persoane persecutate politic.

Documentul mai arată că repartizarea biletelor se face în funcție de cerere, de condițiile oferite și de nivelul tarifelor stabilite anual de Casa Națională de Pensii.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis că programul va continua și în acest an și că a fost demarat imediat după aprobarea bugetului.

Acesta a arătat că au fost inițiate procedurile pentru asigurarea continuității programului și că, în 2026, vor fi disponibile aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear.

Ministrul a explicat că aceste bilete reprezintă un sprijin pentru sănătate pentru mulți pensionari și oferă posibilitatea de recuperare și îmbunătățire a stării de bine pentru o perioadă limitată.

Totodată, el a subliniat că programul rămâne o formă importantă de sprijin social și că este necesar să fie accesibil și să funcționeze constant pentru cei care au nevoie.

„Imediat după aprobarea bugetului de stat, am inițiat procedurile necesare pentru asigurarea continuității programului de tratament balnear. Pentru mulți pensionari, aceste bilete înseamnă un sprijin pentru sănătate și ocazia de a-și recăpăta, măcar pentru o perioadă, echilibrul și starea de bine. În 2026, asigurăm aproximativ 114.000 de bilete de tratament balnear, în cadrul unui program care, de la an la an, rămâne o formă importantă de sprijin. Este important ca acest program să fie din nou accesibil și să funcționeze constant, pentru cei care au nevoie de el”, a transmis ministrul Muncii, Florin Manole, într-o postare pe Facebook.

Datele din documentele oficiale arată că programul se adresează atât pensionarilor, cât și altor persoane asigurate în sistemul public de pensii.

În anul anterior, numărul potențialilor beneficiari a fost de peste 10 milioane de persoane, dintre care peste 1,5 milioane puteau beneficia de bilete gratuite, în anumite condiții.

Pe lângă componenta socială, programul are și un impact economic, deoarece susține activitatea unităților de tratament balnear, a operatorilor din turism și contribuie la menținerea locurilor de muncă în acest sector.

Totodată, tratamentele balneare sunt utilizate pentru o gamă largă de afecțiuni, inclusiv reumatismale, cardiovasculare, respiratorii sau neurologice, fiind parte a unui sistem de recuperare și menținere a sănătății pentru beneficiari.