Taxa care se elimină pentru milioane de persoane. Cine nu va mai fi obligat să plătească din iulie 2026

O schimbare importantă privind plata taxei radio-TV din Germania, cunoscută popular sub denumirea de GEZ, intră în vigoare începând cu luna iulie 2026 și vizează milioane de persoane care beneficiază de sprijin social. Noile reguli permit anumitor categorii de persoane să solicite scutirea de la plata contribuției, însă numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația germană.

Persoanele care nu depun la timp documentele necesare pentru acordarea scutirii vor continua să primească solicitări de plată, chiar dacă au dreptul legal de a fi exceptate de la această obligație.

În Germania, aproape fiecare locuință este obligată să achite taxa de radio și televiziune, care are în prezent o valoare de 18,36 euro pe lună. Această contribuție este utilizată pentru finanțarea posturilor publice ARD, ZDF și Deutschlandradio.

Începând cu 1 iulie 2026, una dintre cele mai importante modificări îi vizează pe beneficiarii ajutorului social Bürgergeld, care va fi transformat în Grundsicherung, conform noilor prevederi legislative adoptate în Germania.

Pentru persoanele care vor trece de la Bürgergeld la Grundsicherung există însă și o veste favorabilă. Dreptul la scutirea de la plata taxei radio-TV va rămâne valabil, iar simpla schimbare a denumirii prestației sociale nu îi va obliga pe beneficiari să depună o nouă cerere exclusiv din acest motiv. Persoanele care continuă să îndeplinească condițiile legale își vor putea păstra scutirea, conform Inside Digital.

Noile reguli au impact asupra a milioane de persoane din Germania care beneficiază de sprijin social. În același timp, și alte categorii de persoane pot solicita în continuare exceptarea de la plata taxei radio-TV.

Printre beneficiarii eligibili se numără pensionarii care primesc Grundsicherung sau alte forme de asistență socială, persoanele care locuiesc în centre de îngrijire, persoanele incapabile de muncă și anumite categorii de persoane cu dizabilități grave. De asemenea, legislația germană permite acordarea acestei facilități și altor persoane aflate în situații speciale.

Începând din luna aprilie, de scutirea de la plata taxei radio-TV pot beneficia și studenții sau elevii care nu mai locuiesc împreună cu părinții și primesc sprijin financiar pentru studii, precum BAföG sau alte forme de ajutor educațional.

Rămâne în vigoare și așa-numita clauză pentru situații speciale, denumită „Härtefall”. Aceasta permite acordarea unei scutiri inclusiv persoanelor care nu se încadrează în categoriile standard prevăzute de lege, dar care se confruntă cu dificultăți financiare deosebite.

De asemenea, o regulă importantă rămâne neschimbată. Este vorba despre scutirea de la plata taxei radio-TV nu este acordată automat. Persoanele eligibile trebuie să depună o cerere la Beitragsservice, instituția responsabilă de administrarea acestei contribuții, și să prezinte documentele justificative necesare.

Scutirea este acordată pentru o perioadă limitată și trebuie reînnoită periodic. Persoanele care uită să depună documentele în termenul prevăzut pot continua să primească notificări de plată, chiar dacă au dreptul legal la exceptare.

Există însă și posibilitatea recuperării sumelor achitate în mod nejustificat. Persoanele care au plătit taxa radio-TV deși aveau dreptul la scutire pot depune o cerere retroactivă pentru o perioadă de până la trei ani. În astfel de situații, sumele plătite în plus pot fi restituite sau compensate cu eventualele obligații de plată viitoare.

Potrivit legislației în vigoare, taxa radio-TV în cuantum de 18,36 euro pe lună se aplică fiecărei locuințe din Germania, indiferent de numărul persoanelor care locuiesc în respectiva gospodărie, iar dreptul la scutire este stabilit în principal în funcție de beneficiile sociale prevăzute de legislația germană.