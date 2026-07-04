Veste bună pentru părinții români din Germania. Alocația pentru copii va fi plătită fără cerere. Banii vor intra direct în conturi

Guvernul german pregătește o schimbare importantă privind alocația pentru copii, măsură care îi vizează inclusiv pe părinții români stabiliți în Germania. Din 2027, plata Kindergeld ar urma să fie efectuată automat, fără depunerea unei cereri, dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de autorități. Reforma va fi implementată în două etape și are ca obiectiv reducerea birocrației pentru acordarea sprijinului financiar. Totuși, beneficiarii trebuie să îndeplinească din timp o cerință esențială pentru ca banii să fie virați fără întârzieri.

Alocația pentru copii urmează să fie plătită automat în Germania, fără ca părinții să mai depună o cerere după nașterea copilului. Guvernul federal pregătește modificarea procedurii de acordare a Kindergeld, astfel încât accesul la acest sprijin financiar să devină mai simplu și mai rapid.

În prezent, părinții sunt obligați să solicite acordarea alocației prin depunerea unei cereri la Casa de Alocații de Familie. Prin noul sistem, această etapă administrativă va fi eliminată, însă plata automată nu va funcționa în toate cazurile fără nicio formalitate.

În prezent, valoarea Kindergeld este de 259 de euro pe lună pentru fiecare copil. Deși autoritățile dețin deja informațiile necesare pentru verificarea dreptului la acest beneficiu, în multe situații lipsește un element indispensabil: contul bancar în care trebuie efectuat viramentul.

Pentru ca plata să fie realizată automat, părinții trebuie să înregistreze în prealabil un IBAN la Oficiul Federal Central pentru Impozite (Bundeszentralamt für Steuern – BZSt). Autoritățile precizează că noul mecanism va funcționa doar dacă instituțiile dețin toate datele necesare și nu există neclarități privind dreptul la alocație. Existența unui cont bancar valid asociat beneficiarului reprezintă una dintre condițiile obligatorii.

Reforma privind plata automată a alocației va fi introdusă gradual pe parcursul anului 2027, pentru a permite integrarea treptată a tuturor beneficiarilor în noul sistem.

În prima etapă, măsura va fi aplicată familiilor care au deja cel puțin un copil și beneficiază în prezent de Kindergeld. În aceste situații, Casa de Alocații va putea utiliza informațiile existente în evidențele sale, inclusiv contul bancar deja înregistrat.

Ulterior, sistemul va fi extins și pentru familiile aflate la primul copil. Dacă instituția responsabilă nu deține deja datele bancare ale beneficiarului, IBAN-ul va putea fi preluat din baza de date a Oficiului Federal Central pentru Impozite, cu condiția ca acesta să fi fost înregistrat anterior.

Prin această schimbare, autoritățile urmăresc să reducă timpul necesar acordării sprijinului financiar și să elimine procedurile administrative care, până acum, presupuneau depunerea unei cereri de către fiecare familie.

Autoritățile germane intenționează ca întregul proces de acordare a Kindergeld să înceapă automat imediat după emiterea numărului de identificare fiscală al copilului, fără ca părinții să mai fie obligați să depună documente pentru solicitarea alocației.

În Germania, fiecare nou-născut primește automat un cod fiscal la scurt timp după naștere. Pe baza acestuia, instituțiile competente vor putea verifica dreptul la beneficiu și vor iniția plata automată, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de noul sistem.

Părinții pot transmite IBAN-ul către Oficiul Federal Central pentru Impozite prin mai multe metode. Datele bancare pot fi comunicate prin platforma Elster, prin intermediul băncii, folosind aplicația pusă la dispoziție de BZSt sau printr-un reprezentant autorizat, cum ar fi un consultant fiscal, un avocat ori o asociație de asistență fiscală, relatează Chip.de.

Instituția precizează că IBAN-ul nu poate fi comunicat telefonic sau în format tipărit. În baza de date este păstrat un singur cont bancar pentru fiecare beneficiar, iar înregistrarea unui nou IBAN îl înlocuiește automat pe cel existent. Totodată, persoanele care nu mai doresc ca datele bancare să fie păstrate în evidențele instituției pot solicita ștergerea contului înregistrat.