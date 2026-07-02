Se majorează alocația pentru copii. Milioane de familii din Germania vor primi mai mulți bani

Guvernul german a aprobat un nou pachet de măsuri care îi vizează pe toți beneficiarii alocației pentru copii, inclusiv pe românii stabiliți în Germania. Sprijinul financiar va fi majorat etapizat până în 2028, iar procedura de acordare va fi simplificată începând din 2027. În paralel, autoritățile pregătesc modificări ale deducerilor fiscale pentru copii și schimbări care ar putea reduce alte beneficii sociale pentru o parte dintre familii.

Alocația pentru copii din Germania va crește treptat în următorii ani, după ce coaliția de guvernare formată din conservatori și social-democrați a convenit asupra unui nou pachet de reforme dedicate sprijinirii familiilor. Potrivit unui document al Ministerului Federal al Finanțelor, consultat de publicația germană t-online, valoarea sprijinului financiar va ajunge la 272 de euro pe lună pentru fiecare copil până în anul 2028.

În prezent, statul german acordă o alocație de 259 de euro lunar pentru fiecare copil, indiferent de nivelul veniturilor părinților. Cu un an înainte, în 2024, cuantumul era de 250 de euro, după ce și fostul executiv a aplicat o majorare în două etape.

Pe lângă creșterea valorii alocației, Guvernul federal intenționează să simplifice semnificativ procedura de acordare a acestui drept. Astfel, în numeroase situații, părinții nu vor mai fi obligați să depună cereri pentru a beneficia de sprijinul financiar.

Implementarea noului sistem este programată în două faze pe parcursul anului 2027. În prima etapă, estimată pentru luna martie, plata automată ar urma să fie aplicată familiilor care au deja un copil și li se naște un altul. Din noiembrie 2027, aceeași procedură ar urma să fie extinsă și pentru părinții aflați la primul copil, care vor putea primi alocația fără depunerea unei solicitări.

Pe lângă majorarea alocației, coaliția de guvernare a convenit și asupra creșterii deducerii fiscale pentru copii, măsură destinată să contribuie la asigurarea nivelului minim de existență al acestora și să reducă povara fiscală suportată de părinți.

În prezent, pentru anul 2026, deducerea fiscală este stabilită la 6.828 de euro pentru fiecare copil. Ministerul Federal al Finanțelor nu a comunicat încă noua valoare care va intra în vigoare, precizând că toate calculele vor fi finalizate cel mai probabil în cursul toamnei acestui an.

În același timp, autoritățile pregătesc și modificări privind acordarea ajutorului pentru locuință, care ar urma să intre în vigoare începând cu anul 2027, potrivit publicației t-online.

Planul prevede reducerea componentei destinate acoperirii costurilor de încălzire și introducerea unor noi plafoane privind averea persoanelor eligibile pentru acest sprijin. Cele mai afectate de aceste schimbări ar putea fi familiile și pensionarii, care reprezintă principalele categorii de beneficiari ai ajutorului pentru locuință.