Statul oprește plata alocațiilor pentru copii. Zeci de familii rămân fără bani. Motivul invocat de stat

Plata alocațiilor pentru copii a fost suspendată în Germania după o amplă acțiune de control desfășurată într-un centru pentru refugiați din Hamburg. Autoritățile au descoperit că zeci de beneficiari nu au fost găsiți la adresele declarate. Verificările continuă pentru a stabili dacă prestațiile sociale au fost obținute în mod ilegal și dacă există elemente ale unei infracțiuni. Ancheta vizează aproximativ 150 de cazuri suspecte.

Plata alocațiilor pentru copii a fost suspendată pentru 91 de minori în urma unei ample operațiuni desfășurate de autoritățile germane într-un centru pentru refugiați din cartierul Winterhude, Hamburg. Măsura a fost adoptată de Casa de Alocații Familiale din cadrul Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, după verificările realizate în cadrul unei anchete privind posibile fraude sociale.

Înainte de desfășurarea controalelor, autoritățile anunțaseră că vor analiza aproximativ 150 de dosare considerate suspecte. Scopul verificărilor a fost confirmarea identității persoanelor care beneficiau de alocații, verificarea naționalității declarate și stabilirea faptului că părinții și copiii pentru care erau solicitate prestațiile locuiau efectiv în centrul de cazare.

În urma acțiunii desfășurate în 25 iunie, „37 de beneficiari ai alocației pentru copii și 91 de copii nu au fost găsiți de autorități în centrul de cazare”, au transmis reprezentanții Casei de Alocații Familiale.

„Pentru acești 91 de copii, plata alocației a fost oprită imediat”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției, pentru BILD.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă beneficiile sociale au fost acordate fără drept și dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de fraudă socială. În Germania, alocația pentru copii este de 259 de euro pe lună pentru fiecare copil, indiferent de numărul copiilor din familie.

Dacă ancheta va confirma că prestațiile au fost încasate în mod nejustificat, prejudiciul estimat ar putea ajunge la zeci de mii de euro în fiecare lună, potrivit evaluărilor autorităților.

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă avertizează că solicitarea sau încasarea prestațiilor sociale pe baza unor informații false reprezintă o infracțiune și poate atrage răspunderea penală.

„Cine solicită sau primește prestații sociale și face în mod intenționat declarații false comite o infracțiune. Este pedepsită chiar și tentativa de a furniza informații false pentru obținerea prestațiilor sociale”, au transmis reprezentanții instituției.

Acțiunea de verificare a fost una dintre cele mai ample intervenții organizate în ultima perioadă într-un centru pentru refugiați din Hamburg. La operațiune au participat aproximativ 200 de polițiști, inclusiv membri ai unității speciale BFE, specializată în reținerea persoanelor și colectarea probelor, precum și echipe canine.

În primele ore ale dimineții, toate căile de acces către centrul de cazare au fost securizate, iar persoanele aflate în complex au fost supuse verificărilor de identitate la fața locului.

Potrivit informațiilor publicate de BILD, în centrul din Überseering sunt înregistrate aproape 1.000 de persoane, deși capacitatea totală depășește 1.500 de locuri. Complexul are aproximativ 32.000 de metri pătrați și este alcătuit din patru etaje.