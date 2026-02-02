Potrivit explicațiilor oferite de Florin Manole, aproximativ 2,8 milioane de pensionari ar putea beneficia de aceste măsuri. Pachetul de sprijin propus de PSD este gândit ca o formă de protecție minimă pentru categoriile sociale vulnerabile și are o valoare totală estimată la 3,39 miliarde de lei. În total, peste 5 milioane de persoane ar putea fi beneficiare ale acestor măsuri.

Ministrul a explicat că una dintre propunerile analizate este acordarea unui sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, în perioadele Paștelui și Crăciunului. Această măsură este considerată necesară în contextul în care pensiile au fost înghețate prin primul pachet al Guvernului Bolojan, în timp ce prețurile au continuat să crească.

„E ceva ce am mai făcut și e ceva ce trebuie să continuăm să facem, mai ales că pensiile au fost înghețate prin primul pachet al Guvernului Bolojan și prețurile au crescut”, a declarat Florin Manole.

De asemenea, ministrul Muncii a vorbit despre necesitatea sprijinirii familiilor cu copii cu dizabilități, a familiilor monoparentale și a familiilor biparentale cu venituri scăzute. Aceste categorii au fost afectate de decizia de înghețare a alocațiilor. Înghețarea alocațiilor a avut un impact asupra a aproximativ 3,6 milioane de copii, însă ministrul a subliniat că nevoile copiilor diferă semnificativ de la o familie la alta.

„Înghețarea alocațiilor a afectat 3.600.000 de copii. Dar nu toți copiii au aceleași nevoi. Am și eu un copil acasă. Pentru bugetul familiei mele înghețarea alocațiilor nu este o problemă, dar sunt convins că sunt foarte multe familii și în loc să cheltuim un miliard de lei pentru creșterea tuturor alocațiilor – ok, au luat decizia aceasta înghețării – dar putem, cu un impact de 300.000.000 de lei să creștem beneficiile pentru copiii cu dizabilități – care, fără îndoială, sunt copiii care au nevoie de mai multe resurse – și cred că nimeni nu e împotriva acestei idei”, a mai spus ministrul Muncii.

În acest context, Manole a arătat că, în locul unei creșteri generale a alocațiilor, care ar presupune un cost de aproximativ un miliard de lei, ar putea fi direcționate fonduri mai mici, de circa 300 de milioane de lei, pentru majorarea beneficiilor destinate copiilor cu dizabilități, considerați a avea nevoie de resurse suplimentare.

Totodată, ministrul a menționat sprijinirea mamelor singure care au mai mulți copii în întreținere, precum și a familiilor biparentale cu venituri foarte reduse. În total, peste 500.000 de familii ar urma să fie sprijinite prin aceste măsuri.

Pe lângă sprijinul destinat pensionarilor și familiilor vulnerabile, PSD propune și eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru mamele singure. Această măsură ar viza aproximativ 150.000 de beneficiari, parte din câteva sute de mii de familii către care autoritățile își îndreaptă atenția.

„Este vorba de peste 500.000 de familii care vor fi astfel sprijinite, 2.800.000 de pensionari – pe sprijinul pentru pensionari și ar mai fi câteva sute de mii de familii către care ne îndreptăm atenția atunci când propunem eliminarea CASS-ului pentru mame. Acolo este vorba de 150.000 de beneficiari”, a conchis Manole.

În ansamblu, pachetul de măsuri prezentat de Florin Manole urmărește atenuarea efectelor austerității și direcționarea sprijinului financiar către acele categorii sociale care resimt cel mai puternic presiunea creșterii costurilor de trai și a înghețării unor beneficii sociale.