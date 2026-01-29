Fostul prim-ministru Victor Ponta a scris pe contul său de Facebook că România se confruntă cu un „blestem” reprezentat de lideri „proști, ticăloși și trădători” și a atras atenția asupra împrumuturilor masive contractate de stat pentru achiziția de echipamente militare. El a susținut că aceste împrumuturi vor fi plătite din taxele și impozitele românilor și că banii sunt folosiți pentru achiziționarea de blindate din Germania și elicoptere militare din Franța, în timp ce pensiile și alocațiile sunt înghețate, iar finanțarea pentru educație și sănătate este sacrificată.

Ponta a afirmat că Guvernul Bolojan a decis să cheltuiască 850 de milioane de euro pentru elicoptere militare, sumă pe care ar fi putut-o folosi pentru construirea celor trei spitale regionale, amânate anterior din lipsă de fonduri. El a subliniat că, deși România are, din 2014, o fabrică Airbus Helicopters la Ghimbav, elicopterele cumpărate de stat nu sunt produse acolo, ci în Franța, ceea ce, în opinia sa, înseamnă că banii românilor ajung să fie plătiți muncitorilor francezi, la un preț aproape dublu față de alte state.

Fostul prim-ministru a mai precizat că noile elicoptere nu pot fi folosite împreună cu cele ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care a achiziționat anterior aparate americane produse în Polonia. El a concluzionat că guvernarea actuală cheltuiește bani împrumutați pentru achiziții neesențiale, ignorând nevoile reale ale României și resursele interne.

Ponta a reiterat că susține prioritizarea construcției de spitale, finanțarea educației și sprijinul pentru firmele românești și a întrebat retoric dacă deciziile guvernului se pot caracteriza drept „prostie, ticăloșie sau trădare”.

„Blestemul României: lideri proști, ticăloși și trădători. Să vorbim despre un caz evident, limpede și simplu, pe care nici măcar Propaganda nu mai poate să-l acopere. România se împrumută cu miliarde de euro pentru înarmare – bani care vor fi returnați din taxele și impozitele românilor. Acești bani sunt cheltuiți pe blindate cumpărate din Germania și pe elicoptere militare din Franța. Țineți minte cum urlau useriștii: „Vrem spitale, nu catedrale!”? Astăzi nu mai vor spitale. Vor tancuri și elicoptere. Sa speram ca Miruta o sa fuga si el cu elicopterul de pe acoperișul Ministerului Apărării pana la Targoviste? Poate sa vina si in blugii lui celebri ca e binevenit În timp ce: • pensiile și alocațiile sunt înghețate • se taie bani de la mame și persoane cu dizabilități • educația și sănătatea sunt sacrificate

Guvernul decide să cheltuiască 850 de milioane de euro pe elicoptere militare – exact suma necesară pentru cele 3 spitale regionale, amânate la nesfârșit pentru că „nu sunt bani”. Și acum partea cu adevărat scandaloasă: În România există, din 2014, o fabrică a producătorului Airbus Helicopters la Ghimbav, deschisă în baza unui acord semnat chiar de mine ca prim-ministru. Credeți că elicopterele cumpărate de statul român sunt produse acolo? NU. Se fac în Franța, pentru ca din banii românilor să fie plătiți muncitorii francezi. Credeți că plătim prețul corect? NU. Plătim aproape dublu față de alte state pentru același tip de elicopter. Credeți că pot fi folosite la nevoie împreună cu elicopterele ISU? NU. Pentru că Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a cumpărat elicoptere americane, produse în Polonia – pe vremea când „lumina” venea din SUA, nu de la Paris și Bruxelles. Rezumatul perfect al guvernării actuale: • cheltuim bani pe care nu îi avem (împrumutați), • pentru lucruri de care nu avem nevoie urgentă, • produse în Franța și Germania, • în timp ce România are fabrici, muncitori și nevoi reale ignorate. Eu continui să susțin: spitale, școli, sprijin pentru firmele românești, nu contracte externe păguboase. Cum se numesc aceste decizii? prostie? ticăloșie? trădare?

Decideți dumneavoastră”, este mesajul publicat de oficialul român.

Victor Ponta a spus că actualul ministru al Apărării, Radu Miruță, este un exemplu tipic de om promovat pe linie de partid și că nu are experiența necesară pentru funcția pe care o ocupă. Fostul premier a amintit că Miruță a fost membru PSD pe vremea când el conducea partidul și că și-a construit cariera politică prin partid, nu prin competențe profesionale.

Ponta a explicat că ministrul Miruță urmează reguli de obediență față de USR și nu are calificările necesare pentru Apărare. În opinia fostului premier, acesta vorbește mult fără să se priceapă, iar declarațiile sale duc la greșeli sau confuzii.

Fostul premier a precizat că Miruță a intrat în PSD Gorj în 2013, pe recomandarea unor colegi și datorită legăturilor familiei, și a plecat la USR după ce PSD a ieșit de la guvernare. Ponta a subliniat că ceea ce contează este că ministrul nu are competența necesară și că este pus acolo să cheltuie banii împrumutați de România pentru echipamente militare pe care țara nu le folosește eficient.

Victor Ponta a mai explicat că banii folosiți pentru achiziția de blindate și elicoptere din Germania și Franța se întorc practic în țările respective, iar România rămâne cu datoria și cu echipamente pe care nu le folosește în mod real.