Cutremur în România! Primul seism, cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter, s-a produs la ora 03:32 în zona seismică Vrancea–Buzău, la o adâncime de 121,1 km. Cel de-al doilea cutremur a avut o magnitudine de 2,3 pe scara Richter și s-a produs la ora 07:30 în regiunea Muntenia–Brăila, la o adâncime de 13,4 km.

Primul seism, cu magnitudinea de 2,9 grade, a fost înregistrat în apropierea mai multor orașe, printre care Buzău (47 km nord-vest), Ploiești (64 km nord-est), Focșani (65 km sud-vest), Brașov (66 km est), Sfântu Gheorghe (67 km sud-est) și Târgoviște (95 km nord-est), potrivit INFP.

Cel de-al doilea cutremur, de 2,3 grade, s-a produs în vecinătatea orașelor Galați (27 km vest), Brăila (27 km nord-vest), Focșani (51 km sud-est), Buzău (74 km nord-est), Izmayil (89 km vest), Bârlad (90 km sud), Tulcea (90 km vest) și Slobozia (98 km nord).

Măsuri înainte de producerea cutremurului

Pregătirea din timp poate reduce semnificativ riscurile și efectele unui seism. Este important ca locuința să fie securizată prin fixarea mobilierului greu de pereți și prin amplasarea obiectelor voluminoase pe rafturile inferioare. Trebuie identificate din timp zonele sigure din casă, cum ar fi spațiile de sub mesele solide sau lângă pereții de rezistență. Este recomandat să nu fie amplasate paturi sau birouri în apropierea ferestrelor, oglinzilor ori a corpurilor suspendate. De asemenea, este utilă pregătirea unui kit de urgență care să conțină apă potabilă, alimente neperisabile, lanternă, baterii, trusă de prim ajutor, medicamente esențiale, radio portabil și copii ale documentelor importante. Membrii familiei ar trebui să stabilească un plan de acțiune și un loc de întâlnire după cutremur și să cunoască modul de întrerupere a gazului, apei și energiei electrice.

Măsuri în timpul cutremurului

În timpul unui cutremur este esențial să se păstreze calmul. Dacă te afli într-o clădire, trebuie să te adăpostești sub o masă sau un birou solid ori lângă un perete de rezistență și să îți protejezi capul și gâtul. Este important să te îndepărtezi de ferestre, uși din sticlă, oglinzi sau obiecte care pot cădea. Nu trebuie folosit liftul și nu este recomandat să se alerge pe scări în timpul seismului. Dacă te afli în pat, este indicat să rămâi acolo și să îți protejezi capul cu o pernă.

Dacă ești în aer liber, trebuie să te deplasezi într-un spațiu deschis, departe de clădiri, copaci, stâlpi sau cabluri electrice. Dacă te afli într-un vehicul, este recomandat să oprești într-un loc sigur și să rămâi în mașină până la încetarea mișcărilor seismice.

Măsuri după cutremur

După producerea cutremurului, trebuie verificat dacă există persoane rănite și, dacă este necesar, să fie acordat primul ajutor. Ieșirea din clădire trebuie făcută cu atenție, folosind scările și evitând liftul. Este important să fie evitate clădirile avariate și să fie verificate instalațiile de gaz, apă și electricitate. În cazul în care se simte miros de gaz, încăperea trebuie aerisită și autoritățile trebuie anunțate imediat. Trebuie luată în considerare posibilitatea producerii unor replici și urmărite informațiile oficiale transmise de autorități.