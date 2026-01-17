Zona seismică Vrancea a fost din nou activă sâmbătă, 17 ianuarie 2026. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a informat că pe teritoriul României s-au produs două cutremure, cu magnitudini diferite.

Potrivit specialiștilor, ambele seisme au fost de intensitate redusă și nu au provocat pagube, însă au fost resimțite în anumite localități din regiune.

Primul seism s-a produs la ora 15:27:05, având o magnitudine de 2,2 pe scara Richter și o adâncime de 68,5 km. Cutremurul a fost localizat la aproximativ 33 km nord-vest de Focșani, 78 km nord de Buzău, 78 km sud-vest de Bârlad, 79 km est de Sfântu Gheorghe, 79 km sud de Bacău și 96 km est de Brașov.

Al doilea cutremur a avut loc la 16:44:58, cu o magnitudine de 2,6 și la o adâncime de 78,3 km. Acesta s-a produs în apropierea orașelor 54 km est de Sfântu Gheorghe, 56 km vest de Focșani, 67 km est de Brașov, 71 km nord-vest de Buzău, 94 km nord de Ploiești și 98 km sud de Bacău.

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, ambele seisme au fost slabe și au avut loc în zona seismică Vrancea, fără a provoca pagube sau victime.

În timpul cutremurului:

Rămâi calm și nu ieși afară în panică.

Adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete interior.

Protejează-ți capul și gâtul cu brațele.

Stai departe de ferestre, oglinzi, dulapuri și obiecte care pot cădea.

Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi și cabluri electrice.

Dacă ești în mașină, oprește într-un loc sigur și rămâi în interior.

După cutremur:

Verifică dacă tu și cei din jur sunteți răniți.

Evită folosirea focului, deoarece pot exista scurgeri de gaz.

Nu intra în clădiri avariate.

Urmează instrucțiunile autorităților.

Fii pregătit pentru replici.

Pregătire din timp: