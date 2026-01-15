Un cutremur a fost înregistrat joi dimineața pe teritoriul României, evenimentul seismic având loc în zona Vrancea, una dintre cele mai active regiuni din punct de vedere tectonic. Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs la ora 07:26.

Cutremurul a avut magnitudinea de 2,6 pe scara Richter și a fost clasificat drept unul slab, fără potențial de a produce efecte semnificative la suprafață. Datele oficiale indică faptul că mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 122,7 kilometri, caracteristică specifică zonei seismice Vrancea.

Epicentrul cutremurului a fost localizat în apropierea mai multor orașe din sud-estul și centrul țării. Seismul s-a produs la 56 de kilometri nord-vest de Buzău, 57 de kilometri vest de Focșani, 61 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 67 de kilometri est de Brașov și 79 de kilometri nord-est de Ploiești.

Autoritățile nu au raportat pagube materiale sau victime, iar specialiștii precizează că astfel de cutremure sunt frecvente și atent monitorizate de rețeaua seismologică națională.

Cutremurul de joi dimineața vine după alte mișcări tectonice înregistrate în ultimele zile în România, toate având epicentrul în zona Vrancea. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un alt seism a fost raportat marți dimineața.

Cutremurul de marți s-a produs la ora 05:14 și a avut magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter, fiind înregistrat la o adâncime de 65,4 kilometri. Epicentrul a fost localizat în apropierea orașelor Focșani, la 20 de kilometri nord-vest, Buzău, la 73 de kilometri nord, Bacău, la 84 de kilometri sud, și Brăila, la 99 de kilometri nord-vest.

Datele oficiale arată că România a fost afectată de două cutremure într-un interval scurt de timp, ambele de intensitate redusă, fără efecte asupra populației sau infrastructurii. Specialiștii subliniază că activitatea seismică din această regiune este una constantă și atent analizată.

Anterior, în noaptea de duminică spre luni, un alt cutremur a fost înregistrat în zona Vrancea–Prahova, la ora 05:39. Seismul a avut magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 133 de kilometri, fiind resimțit slab în mai multe localități.

Pe lângă aceste seisme recente, datele centralizate de specialiști arată că anul 2025 a inclus și cutremure cu magnitudini mai ridicate. Cele mai mari cutremure produse în România în acest an au avut ambele magnitudinea de 4,4 grade pe scara Richter.

Primul dintre acestea s-a produs pe data de 13 februarie 2025, în județul Buzău, iar cel de-al doilea a fost înregistrat pe 11 mai 2025, în județul Vrancea. Ambele evenimente au fost monitorizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Specialiștii continuă să urmărească evoluția activității seismice din România, în special din zona Vrancea, unde cutremurele apar cu regularitate și sunt analizate pentru a oferi date actualizate și corecte publicului.