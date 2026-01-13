România a fost zguduită de două cutremure în ultimele zile, ambele înregistrate în faimoasa zonă seismică Vrancea, potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cel mai recent seism s-a produs marţi dimineaţă, la ora 05:14, având magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter și o adâncime de 65,4 kilometri. Epicentrul a fost localizat în apropierea oraşelor Focşani (20 km NV), Buzău (73 km N), Bacău (84 km S) şi Brăila (99 km NV).

Anterior, în noaptea de duminică spre luni, un alt cutremur a avut loc în zona Vrancea-Prahova, la ora 05:39, cu magnitudinea de 3,2 grade și o adâncime de 133 km. Seismul a fost resimțit în orașe precum Ploieşti (46 km N), Braşov (48 km SE), Buzău (63 km NV) și Focşani (93 km SV).

Anul 2025 a fost marcat până acum de seisme mai puternice, cele mai semnificative având magnitudinea de 4,4 grade pe 13 februarie, în judeţul Buzău, și pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

De-a lungul istoriei, cutremurele au lăsat urme adânci în comunități și au provocat pierderi umane uriașe, dar și schimbări majore în modul în care societățile se pregătesc pentru dezastre naturale.

Printre cele mai devastatoare evenimente se numără seismul din Shaanxi, China, din 1556, care a dus la moartea a aproximativ 830.000 de oameni, și cutremurul din Lisabona, Portugalia, din 1755, însoțit de tsunami și incendii, soldat cu zeci de mii de victime.

Secolul XX a adus tragedii precum seismul din Kantō, Japonia, din 1923, care a distrus Tokyo și Yokohama și a cauzat peste 140.000 de decese, și cutremurul de la Tangshan, China, din 1976, soldat cu peste 240.000 de victime.

Valdivia, Chile, în 1960, a fost scena celui mai puternic cutremur înregistrat vreodată, cu magnitudinea de 9,5, iar, deși intensitatea a fost uriașă, numărul de victime a fost relativ redus datorită densității scăzute a populației și sistemelor de avertizare.

Seismele de la Sumatra, Indonezia (2004), Haiti (2010), Tōhoku, Japonia (2011) și Turcia-Siria (2023) au readus în prim-plan impactul devastator al cutremurelor, soldat cu zeci și sute de mii de victime și pagube materiale imense.