În centrul controversei privind teza sa de doctorat, Radu Marinescu afirmă că ia în calcul apelarea la justiție pentru a-și apăra drepturile personale nepatrimoniale, pe fondul acuzațiilor de plagiat pe care le consideră lipsite de fundament instituțional. Ministrul Justiției susține că delimitarea dintre investigația jurnalistică și atacul la persoană este esențială, iar în momentul în care această limită este depășită, pot fi analizate căi legale de reacție.

Într-o intervenție televizată la România TV, ministrul a explicat că respectă jurnalismul realizat pe baze obiective și validate, dar că situația se schimbă atunci când apar elemente pe care le consideră defăimătoare sau care pun presiune asupra activității instituționale a Ministerului Justiției. În acest context, Radu Marinescu a declarat:

„Eu am spus următorul lucru: respect foarte mult astfel de jurnalism atunci când acesta este obiectiv, este imparţial şi este validat instituţional în construcţia unor certitudini plecând de la nişte simple acuzaţii. Când acesta însă devine unul personal, când acesta devine unul defăimător, când acesta introduce în ecuaţie anumite elemente de presiune cu referire la demersuri instituţionale ale Ministerului, atunci evident că examinez şi eu anumite căi legale. Mă gândesc în ce măsură trebuie să recurg la justiţie pentru protejarea drepturilor mele personale nepatrimoniale: drept la imagine, la reputaţie”.

Ministrul a insistat asupra diferenței dintre formularea unor acuzații și demonstrarea lor efectivă, subliniind că, în opinia sa, demersurile actuale se bazează pe simple afirmații, nu pe decizii ale organismelor abilitate. El a mai afirmat: „a acuza o persoană nu este niciodată sinonim cu a şi proba, a şi demonstra, a exista o certitudine a acelei acuzaţii”.

În continuarea explicațiilor sale, Marinescu a pus sub semnul întrebării faptul că, la două decenii de la susținerea tezei, subiectul este readus în atenția publică fără a fi sesizate structurile legale competente.

„Ştiţi că există acea formulă: calomniaţi, calomniaţi, că poate mai rămâne ceva. Nu înţeleg de ce o persoană care, după 20 de ani de la elaborarea unei teze după rigorile şi canoanele legale şi standardele timpului, doreşte să o repună în discuţie nu se adresează organismelor prevăzute de lege pentru a obţine o validare instituţională a alegaţiilor sale. Până una alta sunt nişte simple alegaţii”, a spus ministrul.

Radu Marinescu afirmă că momentul apariției acuzațiilor de plagiat ridică semne de întrebare, în condițiile în care acestea au fost făcute publice la scurt timp după declanșarea unei proceduri importante pentru sistemul judiciar. Este vorba despre selecția procurorilor pentru funcțiile de conducere din marile parchete, inclusiv DNA și DIICOT.

Ministrul Justiției susține că nu mai crede în coincidențe și că atacurile la adresa sa au apărut într-un context instituțional sensibil.

„Nici eu nu mai cred în coincidenţe, mai ales că la trei zile după ce am declanşat o procedură foarte importantă pentru arhitectura instituţională a sistemului de justiţie – selecţia procurorilor marilor parchete”, a declarat Radu Marinescu.

El a detaliat că articolul care stă la baza acuzațiilor nu s-ar limita la aspecte academice, ci ar include afirmații despre activitatea sa profesională și politică, pe care le consideră neadevărate.

„M-am trezit cu acest asalt al doamnei Şercan, constituit printr-o veritabilă salată, aşa, de elemente diferite care sunt acolo introduse în acel articol, majoritatea cu caracter profund denigrator la adresa mea şi nereferindu-se doar la aspecte academice, ci la aspecte privitoare la activitatea mea ca avocat, activitatea mea ca politician PSD, proferând tot felul de neadevăruri, cum ar fi că aş fi apărat anumite persoane pe care nu le-am apărat sau aş fi făcut anumite declaraţii pe care nu le-am făcut. Şi atunci ce să înţeleg din această chestiune decât că este un atac personal care intervine într-un moment foarte important instituţional pentru Ministerul Justiţiei”, a afirmat ministrul, adăugând că sunt invocate inclusiv presupuse declarații sau cauze juridice pe care nu le-ar fi avut.

Marinescu a subliniat că, în cei 20 de ani de la finalizarea doctoratului, nu au existat semnale oficiale privind un eventual plagiat.

„Eu sunt de un an de zile ministrul justiţiei şi o astfel de investigaţie sau astfel de semne de întrebare ar fi putut să fie prezentate cu mai mult timp în urmă. Repet, pentru mine e un mare semn de întrebare de ce apar acum”, a spus acesta.

Întrebat despre continuarea procedurilor de selecție pentru șefii marilor parchete, ministrul a dat asigurări că acestea merg mai departe, conform legii.

„Această procedură este prevăzută de lege. Această procedură îmi doresc foarte mult să fie una corectă, una obiectivă. Orice procuror care îndeplineşte condiţiile legale, care are o viziune managerială, care are un proiect, are posibilitatea să se înscrie. Procedura aceasta se va desfăşura de către o comisie, va fi una transparentă, va fi transmisă inclusiv live de către Ministerul Justiţiei pentru ca orice persoană care doreşte să se încredinţeze cu privire la modul cum decurg aceste lucruri să poată viziona”, a afirmat Radu Marinescu, explicând că procesul va fi transparent și transmis inclusiv live de Ministerul Justiției.

În paralel cu reacțiile privind acuzațiile de plagiat, Radu Marinescu a exclus posibilitatea unei demisii, argumentând că nu există o validare instituțională a acuzațiilor care să îi afecteze mandatul.

„De ce să demisionez? Nu, nu consider că am motive”, a declarat ministrul Justiției.

El a precizat că demisia ar putea fi luată în calcul doar în anumite condiții prevăzute de lege.

„Demisionez în momentul în care exercitarea mandatului meu în substanţa sa, în proiectele sale, în obiectivele sale ar fi afectată, în momentul în care Parlamentul care a învestit acest guvern ar retrage încrederea, sunt nişte ipoteze care sunt prevăzute şi de lege. Nu demisionez pentru că împotriva mea s-a formulat o acuzaţie fără să aibă niciun fel de validitate instituţională şi având şi un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale cu privire la exercitarea avocaturii de către mine, apartenenţa la PSD care e o mare problemă pentru doamna Şercan şi altele”, a spus Marinescu, adăugând că actualele acuzații au „un caracter eclectic, contradictoriu şi plin de calomnii personale”.

Ministrul a menționat că, dacă premierul Ilie Bolojan ar considera necesară schimbarea sa din funcție, există mecanisme legale clare în acest sens.

„Domnul premier are la dispoziţie nişte mecanisme instituţionale dacă doreşte să acţioneze cu privire la un ministru. Eu am avut o conduită de colaborare instituţională corectă în cadrul Guvernului. Dacă se doreşte o astfel de abordare, atunci poate fi executată, cu respectarea legii”, a afirmat Radu Marinescu, subliniind că nu a fost contactat nici de prim-ministru, nici de președintele Nicușor Dan după apariția acuzațiilor.

Investigația PressOne susține că peste jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției ar fi plagiată. Potrivit analizei, 56,68% din lucrarea intitulată „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”, respectiv 140 de pagini din totalul de 247, ar conține text copiat din alte surse. Jurnaliștii arată că o mare parte din conținut provine din trei lucrări diferite, iar unele fragmente ar fi fost preluate pe întinderi de până la 25 de pagini consecutive, prin tehnica de tip copy-paste.

Radu Marinescu a respins aceste concluzii, afirmând că teza a fost elaborată sub coordonarea unui profesor universitar reputat și evaluată de comisia de doctorat și CNATDCU, fără a fi semnalate nereguli. El a invocat și o decizie a Curții Constituționale din 2022, potrivit căreia standardele aplicabile la momentul susținerii tezei nu pot fi reexaminate ulterior cu relevanță juridică.