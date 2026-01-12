Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat într-o intervenție la Digi24 că nu a plagiat și că deține un verdict privind conformitatea tezei sale de doctorat cu standardele etice și științifice, stabilit de organismele abilitate legal, respectiv CNATDCU și Comisia de Doctorat.

„Nu am plagiat. (…) În momentul de față eu dețin un verdict în ceea ce privește conformitatea lucrării mele cu standardele etice și de calitate științifică, verdict care este reprezentat de evaluările organismelor unic îndrituite de lege a stabili astfel de standarde, care sunt CNATDCU și Comisia de Doctorat”, a declarat Radu Marinescu, într-o intervenție la Digi24.

Ministrul Justiției a atras atenția că acest scandal a izbucnit imediat după ce a anunțat demararea procedurii de selecție a procurorilor șefi de parchete.

„Nu pot să nu mă întreb și eu cum este posibil ca exact după ce am declanșat această procedură de selecție a procurorilor șefi ai marilor parchete, exact după ce am arătat public, în contextul în care am fost întrebat dacă se poartă negocieri politice, că eu cred în meritocrație, că eu cred într-o selecție corectă, obiectivă, imparțială, apolitică a acestor procurori, să se declanșeze acest scandal care n-are niciun fel de validare instituțională, care se bazează pe niște alegații care comportă în cadrul articolului respectiv niște calomnii odioase la adresa subsemnatului, precum că sunt avocat al interlopilor, că am fost pus ministru de nu știu ce fel de conjurații politice (…) care n-au nimic de-a face cu standardele academice. Nu pot să nu mă întreb de ce în acest articol, în mod repetat, se vorbește de selecția procurorilor, când ținta sa, cel puțin declarativă, ar fi o evaluare academică”, a punctat ministrul.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că, în contextul scandalului privind suspiciunea de plagiat a tezei sale de doctorat, orice acuzație împotriva sa trebuie clarificată de organismele abilitate și, dacă este cazul, de o instanță de judecată.

„Atunci putem să vorbim de un adevăr și atunci putem să vorbim de asumarea unei anumite poziții (depunerea mandatului n.r.). (…) Da, să se facă această analiză de către organele în drept și să se spună dacă este în conformitate sau nu”, a anunțat Marinescu.

PSD a transmis un comunicat de presă prin care respinge acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu, într-o anchetă PressOne. Partidul consideră că este vorba de o „manevră josnică” și un atac politic, ca urmare a anunțului ministrului că numirea șefilor de parchete nu va fi influențată politic.

PSD și-a exprimat sprijinul total pentru ministrul Justiției, Radu Marinescu, și a condamnat acuzațiile de plagiat aduse acestuia, considerându-le o manevră politică lansată imediat după anunțul privind numirea șefilor de parchete fără influențe politice. Partidul apreciază că atacul are ca scop înlăturarea ministrului și că, dacă ar fi fost sincer, acuzațiile ar fi fost formulate încă de la numirea sa la conducerea Ministerului Justiției, nu în momentul în care au fost declanșate procedurile legale pentru selecția șefilor de parchete.

PSD subliniază că, în ceea ce privește suspiciunea de plagiat, Radu Marinescu nu se află în aceeași situație ca alți demnitari vizați de astfel de acuzații, lucrarea sa de doctorat fiind validată anterior de Comisia de Doctorat și de CNATDCU, care au confirmat respectarea normelor academice și a legislației în vigoare la momentul respectiv. Partidul precizează că nicio persoană nu poate contesta hotărârile oficiale ale acestor instituții competente.

În concluzie, PSD reafirmă susținerea politică totală pentru ministrul Radu Marinescu și se opune ferm oricăror încercări de subordonare politică a Justiției, conform comunicatului oficial.