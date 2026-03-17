Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reamintit faptul că numirile în funcțiile de conducere din parchete vor urma calendarul stabilit de lege. El a explicat că, chiar dacă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu dă un aviz favorabil, procedura nu se oprește și propunerile pot fi trimise mai departe președintelui.

Ministrul a precizat că, în prezent, la CSM sunt în desfășurare audieri și că persoanele care nu primesc aviz favorabil vor fi chemate din nou la audieri.

El a spus că propunerile făcute de el nu sunt subiective, ci se bazează pe interviurile de la Ministerul Justiției, pe proiectele de management ale candidaților, pe documentele depuse de aceștia și pe opinia comisiei din minister. A adăugat că deciziile finale vor depinde de argumente juridice concrete, nu de presupuneri.

Întrebat despre situația în care CSM nu a dat aviz favorabil pentru Marius Voineag și Alex Florența, propuși la conducerea Direcția Națională Anticorupție (DNA), ministrul a lăsat de înțeles că va analiza situația în funcție de deciziile și argumentele oficiale, fără să spună clar dacă va renunța la aceste propuneri.

„Referitor la CSM, sunt proceduri în curs. După cum știți, sunt audierile în curs, la finalul lor persoanele care nu au primit un aviz favorabil vor fi reaudiate. Propunerile făcute de către mine nu au nicio zonă de subiectivitate. Ele sunt bazate pe interviurile de la Ministerul Justiției, pe proiectele manageriale ale acelor persoane, pe elementele de dosar pe care le-au depus şi pe opinia comisiei de la Ministerul Justiției. Acum, în raport de hotărârile concrete, de conţinuturile lor, că în materie juridică discutăm de argumente concrete, nu de speculaţii, vom vedea”, a afirmat Marinescu.

Marinescu a fost întrebat dacă ar fi trebuit să se abțină de la vot în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), iar el a răspuns că legea nu îi interzice să voteze în această situație. El a explicat că procedura legală presupune ca Ministerul Justiției să facă propuneri, CSM să dea un aviz consultativ, iar decizia finală să aparțină președintelui României. A subliniat că nu este vorba despre o decizie personală, ci despre un proces instituțional care respectă legea. De asemenea, a spus că nu există motive legale pentru a se abține și că și alți miniștri ai Justiției au votat în situații similare.

Ministrul a arătat că este normal și justificat ca, fiind membru de drept în CSM, să susțină propunerile pe care le face. El a explicat că ar fi chiar absurd, în actualul sistem, să participe la ședință și să voteze împotriva propriilor propuneri. El a amintit că au existat și în trecut cazuri în care anumite persoane au primit aviz negativ de la CSM și că acest aviz este doar consultativ. A adăugat că, dacă va fi nevoie, persoanele care au primit aviz negativ vor fi chemate din nou la audieri și se va ține cont de acest lucru.

„Mecanismul legal presupune o propunere a Ministerului Justiţiei, un aviz consultativ al CSM, consultativ fiind sigur că trebuie să ai în vedere anumite repere şi decizia finală este a preşedintelui României. Nu este o propunere personală, nu vizează un aspect personal. Este un mecanism instituţional care se desfăşoară în conformitate cu legea. Legea nu prevede o incompatibilitate la vot a ministrului justiţiei pentru această ipoteză. Să mă abţin în raport de nişte elemente legale, dacă nu există aceste elemente legale şi anterior miniştrii justiţiei au votat astfel de propuneri. Ministrul Justiţiei, fiind membru de drept în CSM, este absolut logic şi justificat să susţină o propunere pe care o face. Ar fi, pe arhitectura legală actuală, absurd ca eu, de exemplu, că a trebuit să particip la această şedinţă, să votez împotrivă. Aceasta a fost convingerea mea, acesta a fost mandatul meu. Au fost situaţii în trecut şi vă aduceţi aminte când anumite persoane propuse au primit un aviz negativ. Acest aviz al CSM are un caracter consultativ şi atunci când va fi necesar să facem o reaudiere a persoanelor care au primit aviz negativ vom ţine seama”, a punctat Marinescu.

Ministrul Justiției a fost întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar putea refuza propunerile făcute. El a răspuns că respectă legea și că, potrivit acesteia, decizia finală aparține președintelui României. A explicat că rolul său este să facă propuneri bine argumentate și bazate pe motive clare.

A spus că aceste propuneri sunt susținute de explicații detaliate și argumente concrete și i-a încurajat pe cei interesați să le consulte. A subliniat din nou că întreaga procedură se desfășoară conform legii.

„Eu respect legea, legea prevede că preşedintele României decide, preşedintele României va decide, legea prevede că eu fac nişte propuneri pe o bază fundamentată şi argumentată şi vă invit pe toţi să consultaţi propunerile pe care Ministrul Justiţiei le-a făcut pentru că sunt pagini întregi de argumente concrete pentru care aceste propuneri au fost făcute, respectăm legea”, a declarat Marinescu.

Marinescu a fost întrebat cum s-a ajuns ca Marius Voineag să fie propus pentru funcția de adjunct al procurorului general, iar Alex Florența pentru postul de adjunct la DIICOT. El a explicat că atât el, cât și președintele României, dar și alte persoane din spațiul public, au încurajat procurorii să se înscrie în procedură. Cei care au considerat că îndeplinesc condițiile au ales să candideze.

Ministrul a spus că, pentru Parchetul General, au existat două candidaturi, dintre care a trebuit să aleagă. Pentru postul de adjunct s-a înscris o singură persoană. A precizat că nu el decide unde aleg candidații să se înscrie și că această alegere le aparține, iar el doar a făcut selecția finală.

„La Parchetul general am făcut două candidaturi. A trebuit să aleg din acele două candidaturi, la Parchetul general am avut un singur adjunct care s-a înscris. De ce s-a înscris dânsul într-o parte şi nu în altă parte, vă rog să-l întrebaţi pe dânsul. Eu am selectat”, a afirmat Marinescu.

Marinescu a fost întrebat despre criticile venite din partea societății civile și a spus că este normal ca unele persoane să fie criticate, iar altele apreciate, subliniind că trebuie respectată libertatea de exprimare. El a explicat că societatea civilă are un rol important într-o democrație, însă legea stabilește clar cine poate participa la procedură. A precizat că existența unor abateri disciplinare nu este, în prezent, un motiv care să împiedice înscrierea unui procuror în această procedură.

Astfel, chiar dacă au existat persoane cu abateri disciplinare, acestea au avut dreptul să candideze și să parcurgă toate etapele. Ministrul a spus că, pentru el, decizia nu este una politică, ci se bazează pe profesionalism, pe documentele și activitatea concretă a fiecărui candidat.

A subliniat că procedura va respecta calendarul stabilit: mai întâi au loc interviurile în Consiliul Superior al Magistraturii, apoi, dacă este cazul, reaudierea la Ministerul Justiției, iar la final propunerile vor fi trimise președintelui României.

„Societatea civilă are, bineînţeles, rolul ei esenţial, fundamental într-o democraţie, dar procedura prevede ca anumiţi procurori care întrunesc condiţiile legale şi, fac o paranteză, de exemplu existenţa abaterilor disciplinare, că tot mă întrebaţi dumneavoastră despre dispoziţiile legii, nu este trecut în actuala lege ca un impediment pentru a te înscrie şi a participa la procedură. Cu alte cuvinte, dacă au fost persoane care au avut abateri disciplinare, s-au putut înscrie şi au parcurs această procedură. Pentru mine nu este o decizie politică (…) pentru mine este o decizie bazată pe profesionalism, pe dosarul concret al candidatului, pe candidatul ca atare”, a precizat Marinescu.

Ministrul Justiției a fost întrebat cât timp poate continua situația de blocaj la vot în CSM. El a explicat că există un termen limită în care trebuie dat avizul, iar dacă acesta nu este emis la timp, se consideră că lipsește. Oficialul român a precizat că președintele României este cel care face numirile în funcții și că, în cazul în care nu există un aviz de la CSM, propunerile vor fi trimise în continuare către președinte pentru decizia finală.

„Domnul preşedinte numeşte în funcţie. Dacă nu există un aviz, propunerile se înaintează preşedintelui”, a punctat Marinescu.

Secția pentru procurori a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a analizat propunerile făcute de ministrul Justiției pentru funcțiile de conducere din marile parchete.

În cazul procurorului Marinela Mincă, propusă pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcția Națională Anticorupție (DNA), avizul a fost negativ, majoritatea voturilor fiind împotrivă. În schimb, pentru Marius-Ionel Ștefan, propus pentru aceeași funcție, avizul a fost favorabil, cu majoritate de voturi.

În ceea ce îi privește pe Alex Florența, propus pentru funcția de adjunct la DIICOT, și pe Marius Voineag, propus pentru funcția de adjunct al procurorului general la Parchetul General, deciziile au fost amânate. În ambele cazuri, votul din CSM a fost egal, astfel că situația va fi reluată într-o ședință viitoare.

Interviurile organizate de CSM pentru candidații la conducerea DNA, DIICOT și Parchetului General s-au încheiat. Au primit avize favorabile Codrin-Horațiu Miron, propus pentru conducerea DIICOT, Viorel Cerbu, propus pentru conducerea DNA, și Marius-Ionel Ștefan, pentru funcția de adjunct la DNA.

Pe de altă parte, au primit avize negative Cristina Chiriac, propusă pentru conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Gil Julien Grigore Iacobici, propus pentru funcția de adjunct la DIICOT, și Marinela Mincă, pentru funcția de adjunct la DNA.

Avizele pentru Alex Florența și Marius Voineag au fost amânate de mai multe ori. Avizul CSM are doar caracter consultativ, iar decizia finală privind numirile aparține președintelui Nicușor Dan.