Nicușor Dan a semnat decretul de pensionare a procurorului-șef adjunct al DIICOT. Funcția rămâne vacantă după respingerea unui candidat

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care procurorul-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Claudia Curelaru, se pensionează începând de luni, 29 iunie. Plecarea acesteia lasă vacant unul dintre posturile de conducere ale instituției, după ce procedura de numire a unui nou adjunct nu a fost finalizată.

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul privind eliberarea din funcție, prin pensionare, a Claudiei Curelaru, procuror-șef adjunct al DIICOT.

Mandatul acesteia expiră la finalul lunii iunie, iar ieșirea din magistratură va avea loc începând cu data de 29 iunie 2026.

Anterior, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în unanimitate cererea depusă de Claudia-Ionela Curelaru și a înaintat președintelui României propunerea de eliberare din funcție prin pensionare.

Decizia de pensionare vine după ce Claudia Curelaru a participat, în perioada martie – aprilie, la concursul organizat de fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, pentru ocuparea funcțiilor de conducere din marile parchete.

În urma selecției, aceasta nu s-a numărat printre candidații propuși pentru un nou mandat de procuror-șef adjunct al DIICOT.

În schimb, fostul ministru al Justiției i-a desemnat pe Alex-Florin Florența, fost procuror general al României, și pe Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru ocuparea celor două funcții de adjunct al șefului DIICOT.

Procedura de ocupare a posturilor de conducere nu s-a încheiat însă.

Președintele Nicușor Dan a respins propunerea privind numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT.

În aceste condiții, unul dintre posturile de adjunct al șefului DIICOT va rămâne vacant după 29 iunie, iar viitorul ministru al Justiției va trebui să organizeze o nouă procedură de selecție pentru ocuparea funcției.

Pensionarea Claudiei Curelaru vine la scurt timp după retragerea din magistratură a fostei șefe a DIICOT, Alina Albu.

Aceasta s-a pensionat în luna mai, după ce, la rândul său, nu a mai fost selectată de fostul ministru al Justiției pentru un nou mandat în fruntea instituției.