Avocata Mihaela Lupu, cu aproape 3 ani de închisoare executați: „Am fost ținută în sutien și în chiloți în zăpadă nouă ore… Bănuiesc că mai sunt colegi care trec prin situația mea. Vă rog frumos și vă implor: nu aruncați cu pietre în ei! Ajutați-i” (video)

La Congresul UNBR, avocata Mihaela Lupu a relatat experiența sa după condamnarea pentru fapte pentru care ulterior a fost achitată. În fața avocaților reuniți la eveniment, aceasta a descris abuzurile pe care susține că le-a îndurat și a cerut mai mult sprijin pentru colegii aflați în situații similare.

La Congresul UNBR a fost invitată să vorbească avocata Mihaela Lupu (fostă Bodîrlău), care a relatat experiența sa dramatică după ce a executat aproape trei ani de închisoare pentru fapte pentru care, ulterior, a fost achitată în urma unei revizuiri, instanța reținând că „fapta nu există”.

În discursul său, Mihaela Lupu a descris atât modul în care a fost anchetată și judecată, cât și condițiile și tratamentul pe care susține că le-a îndurat în penitenciar. Mesajul central al intervenției sale a fost un apel adresat conducerii UNBR și barourilor din țară: să ofere sprijin avocaților care ajung în situații similare și să nu îi lase singuri în fața unor eventuale abuzuri.

Avocata a afirmat că, în anul 2014, a fost supusă unei anchete penale rapide, desfășurate pe parcursul a 18 zile, după ce a refuzat să semneze denunțuri împotriva unor magistrați și avocați despre care spune că nu avea cunoștință să fi săvârșit vreo faptă penală. Potrivit acesteia, procurorul de caz i-ar fi transmis că dosarul său îi va favoriza avansarea profesională, lucru care s-ar fi și întâmplat ulterior.

Lupu a declarat că a fost trimisă în judecată pentru trafic de influență și șantaj și că, deși a sperat că instanțele vor constata nevinovăția sa, a fost condamnată. Ea a susținut că, după ani de procese și demersuri judiciare, au fost pronunțate hotărâri care au constatat că anumite probe, inclusiv interceptări și înregistrări realizate în cadrul DNA Constanța, au fost falsificate sau trucate. Totuși, persoanele pe care le-a reclamat nu au mai putut fi trase la răspundere penală deoarece faptele s-au prescris.

Referindu-se la perioada detenției, avocata a descris-o ca fiind extrem de dificilă. Ea a afirmat că a fost supusă unor presiuni și tratamente degradante și că, la un moment dat, i s-ar fi comunicat un diagnostic de cancer în stadiu terminal, în baza căruia urma să fie supusă chimioterapiei. Considerând că este victima unui abuz, a refuzat tratamentul și a intrat în greva foamei.

De asemenea, Mihaela Lupu a susținut că, după condamnare, au continuat presiunile asupra sa și asupra unor persoane care au încercat să clarifice situația juridică a dosarului. Ea a menționat cazul fostei procuroare Adina Petrescu, despre care a afirmat că ar fi fost la rândul ei supusă unor represalii pentru că a încercat să investigheze circumstanțele cauzei.

În intervenția sa, avocata a ținut să le mulțumească celor trei avocați care au sprijinit-o constant în perioada detenției și a proceselor: Ion Cazacu, Adrian Brișcan și Marian Pâcleșan. Ea a subliniat că aceștia nu i-au fost doar apărători, ci și prieteni și susținători într-o perioadă extrem de grea.

Un alt punct important al discursului a fost critica lipsei de solidaritate din partea unor structuri profesionale. Mihaela Lupu a povestit că a trimis mai multe scrisori către conducerea Baroului București, solicitând sprijin atât pentru ea, cât și pentru alți avocați aflați în situații dificile, însă nu a primit niciun răspuns. Din acest motiv, ea a făcut un apel către întreaga profesie să manifeste mai multă empatie și sprijin față de colegii aflați în dificultate.

În încheiere, avocata a transmis că nu urmărește răzbunare și nici beneficii personale. Ea a afirmat că cei 12 ani pierduți în lupta pentru a-și demonstra nevinovăția nu îi mai pot fi redați și că nicio despăgubire nu poate compensa suferințele trăite de ea și de familia sa. Singura sa dorință este ca alți avocați să nu mai treacă prin experiențe similare și ca organizațiile profesionale să reacționeze prompt atunci când unul dintre membrii lor se confruntă cu probleme grave.

La finalul discursului, Mihaela Lupu a fost aplaudată de întreaga sală.