DNA continuă audierile în dosarul „Ciprian Ciucu” chiar în ziua Congresului PNL

Procurorii Secției a II-a a DNA continuă și duminică seria audierilor în dosarul denumit „Ciprian Ciucu – Jocurile de Noroc”. Ancheta avansează în paralel cu prezența primarului general al Capitalei la Congresul Extraordinar al PNL. Acesta se află sub măsura preventivă a controlului judiciar. În spațiul public, el a vorbit despre „Sistemul”, în contextul situației juridice în care se află.

Activitatea procurorilor nu a fost întreruptă la final de săptămână. Audierile au continuat și în zilele anterioare, cu persoane chemate la sediul DNA. Dosarul vizează mai multe direcții de investigație legate de presupuse fapte de corupție. Ancheta se desfășoară în paralel cu măsuri preventive dispuse față de mai mulți inculpați.

În același dosar sunt vizate persoane din zona mediului de afaceri și a consultanței. Procurorii urmăresc relații și posibile beneficii obținute în legătură cu activitatea administrativă. Sunt analizate și contexte din perioada electorală recentă. Investigația include și elemente legate de proiecte imobiliare din București.

În zilele precedente, DNA a obținut arestarea preventivă a Odetei Nestor, apropiată a lui Ciprian Ciucu, a jurnalistei Denise Rifai și a unui cetățean bulgar. Măsura a fost dispusă de Tribunalul București. Toate persoanele sunt vizate pentru fapte de dare de mită. Ancheta se concentrează pe mai multe ramificații ale aceleiași cauze.

Totodată, procurorii au continuat audierile și în legătură cu dezvoltatori imobiliari străini. Aceștia ar avea legături cu proiecte din Capitală. Sunt analizate relații comerciale și administrative care ar fi vizat obținerea unor documente de urbanism. Cercetările vizează modul în care au fost derulate aceste interacțiuni.

Frații Moh, dezvoltatori imobiliari iordanieni, împreună cu Yuan Ștefan, cetățean român de origine chineză și asociat al acestora, sunt puși sub acuzare pentru dare de mită. În același dosar, Ciprian Ciucu este acuzat oficial de luare de mită. Toți cei trei se află sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura preventivă a fost dispusă de procurori pe durata cercetărilor.

Ancheta vizează un proiect imobiliar din municipiul București. Societatea Safe Home Invest SRL este menționată în legătură cu acest dosar. Procurorii investighează presupuse foloase necuvenite oferite în schimbul unor acte administrative. Sunt analizate inclusiv servicii de publicitate și consultanță electorală.

Potrivit anchetatorilor, frații Moh ar fi oferit beneficii constând în servicii de promovare și consultanță. Acestea ar fi fost prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025. Intervalul coincide cu alegerile pentru Primăria Capitalei. Procurorii susțin că acestea ar fi fost legate de susținerea activității politice și electorale.

În schimb, ar fi fost vizate obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire. Aceste documente ar fi fost necesare pentru proiectul imobiliar menționat. DNA a transmis oficial poziția sa privind suspiciunile din dosar. „Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar„, arată DNA.

Vineri, procurorii au audiat din nou pe jurnalista Denise Rifai, deja pusă sub acuzare pentru instigare și complicitate la dare de mită. În același dosar a fost audiată și Odeta Nestor. Ancheta continuă cu verificări asupra mai multor persoane implicate. Sunt analizate declarații și probe administrate în dosar. În paralel, Ciprian Ciucu a transmis mesaje în spațiul public în timpul Congresului PNL.

„Partidul nostru a fost sub asalt. Și încă este. Ce este sistemul? Greu de definit! Inițial nu știi dacă există sau nu există, dar dacă ești un om liber, ai șansa să afli pe pielea ta acest lucru, în cel mai brutal mod cu putință. Știți care este problema cu Sistemul? Că, spre deosebire de noi, Sistemul nu se prezintă niciodată în alegeri! Pentru sistem nu contează dacă ia decizii greșite. Alții vor plăti! Populația va plăti, politicienii vor plăti dar nu sistemul. (…) Noi plecăm mai devreme sau mai târziu, avem un timp limitat în pozițiile publice, dar Sistemul este etern. Ei, în gradele și funcțiile lor rămân. M-am întrebat zilele acestea ce a fost mai înainte, oul sau găina: dacă Sistemul infiltrează partide sau dacă oameni din partide apelează la Sistem, coabitează cu el își îl ajută din pozițiile lor politice să-și pună oamenii în poziții din care ar putea să beneficieze împreună?!”, a a declarat Ciprian Ciucu.

Tot în cadrul evenimentului, Ilie Bolojan a afirmat că are încredere în Ciprian Ciucu și a transmis sprijin politic. „Respect Ciprian”, a încheiat Bolojan. Ciprian Ciucu, considerat aliat al lui Ilie Bolojan, a anunțat retragerea din conducerea PNL, renunțând la funcția de prim-vicepreședinte după apariția acuzațiilor oficiale și deschiderea dosarului DNA.