În aceste zile de mare sărbătoare, când rețelele sociale devin o vitrină a perfecțiunii și a vieților aparent ideale, Denise Rifai atrage atenția asupra celor care își construiesc imagini false și ridică întrebări incomode despre sinceritate, aparențe și adevărul ascuns din spatele postărilor online.

Denise Rifai a spus că, în special în perioada sărbătorilor, unele persoane încearcă să pară altcineva decât sunt în realitate, afișând o imagine falsă în mediul online. Ea a numit astfel de oameni „impostori” și a transmis că, în opinia ei, sărbătorile sunt adesea folosite ca un prilej pentru a părea perfecți și „inspiraționali”, deși viața reală este diferită.

Prezentatoarea TV a explicat că acest tip de comportament arată lipsa de sinceritate și că diferența dintre aparență și realitate devine tot mai evidentă în timp. Ea consideră că nimeni nu poate ascunde la nesfârșit cine este cu adevărat. Denise Rifai a afirmat că, în final, adevărul iese întotdeauna la suprafață și că „măștile” pe care unii le poartă nu rezistă pe termen lung.

În opinia ei, sărbătorile ar trebui să fie despre lucruri simple și autentice, cum ar fi familia, sinceritatea și valorile reale, nu despre imagine sau validare în mediul online.

„Sărbătorile sunt cel mai mare prilej pentru impostorii/impostoarele care iau cu asalt social media și se postează ”cool” și ”inspirațional”, ei/ele fiind orice minus mame eroine/tați exemplari, prietene fidele, femei credincioase, soții loiale – sau în definitiv ceva ce ar putea fi demn de luat exemplu. Dar măștile vor cădea în continuare. Până la ultima. De ce? Simplu. E o lege a firii care se activează la intensitate maximă când impostura forțează chestii. În fine, sărbătorile sunt despre tot ce e simplu și adevărat”, a scris ea într-un instastory.

Denise Rifai este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de televiziune din România. Ea a devenit vizibilă în spațiul public mai ales datorită stilului său critic, în special în interacțiunile cu politicienii, lucru care i-a adus atât popularitate, cât și controverse.

Cariera ei în televiziune a fost strâns legată de postul Realitatea TV, unde a lucrat timp de aproximativ nouă ani. După această perioadă, în martie anul trecut, ea a decis să își dea demisia și să își continue parcursul profesional în altă direcție. Ulterior, după mai bine de un deceniu de emisiuni cu tematică politică, a ales o schimbare și a acceptat propunerea postului Kanal D, unde a început să prezinte emisiunea „40 de întrebări”.

Iar acum, telespectatorii o vor putea vedea pe Antena 1, începând cu 20 aprilie, în emisiunea „Furnicuțele”.

Din punct de vedere al studiilor, Denise Rifai a urmat Facultatea de Științe Economice. Ea provine dintr-o familie mixtă, având un tată iordanian și o mamă româncă, și a crescut într-un mediu multicultural. Chiar ea a spus că face parte „din două lumi”, făcând referire la originile sale. De asemenea, a vorbit despre copilăria sa, explicând că a crescut într-o familie în care mama este creștină, iar tatăl musulman, experiență care i-a influențat parcursul personal și modul de a vedea lumea.