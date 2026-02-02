Denise Rifai, una dintre cele mai cunoscute realizatoare de interviuri din televiziunea românească, a decis să încheie colaborarea cu Kanal D și să se alăture Antena Group. Decizia vine la început de an și marchează o schimbare importantă în parcursul profesional al jurnalistei, care a fost asociată în ultimii ani cu formatul de interviuri realizat la Kanal D.

Conform informațiilor oficiale, Denise Rifai va începe din luna februarie o colaborare cu Antena Group, companie media care deține posturile Antena 1, Antena Stars și Happy Channel, fără ca acest parteneriat să includă Antena 3. Noua etapă profesională presupune dezvoltarea unui proiect televizat complet nou, aflat în prezent în faza de pregătire.

Anunțul privind această mutare a fost făcut public de Antena Group, printr-un comunicat de presă transmis la începutul săptămânii. Reprezentanții companiei au subliniat că proiectul va fi realizat alături de o echipă de producție coordonată de Emilia Vlad și va propune telespectatorilor un format diferit față de cele existente.

„În următoarea perioadă, alături de o echipă de producţie condusă de Emilia Vlad, Denise va pregăti un format nou care va surprinde şi va aduce un conţinut fresh telespectatorilor”, au transmis reprezentanții Antena Group.

După confirmarea oficială a mutării, Denise Rifai a vorbit despre decizia de a schimba postul de televiziune și despre motivele care au stat la baza acestui pas profesional. Jurnalista a explicat că, de-a lungul timpului, a ales cu atenție proiectele în care s-a implicat și că schimbarea vine într-un moment pe care îl consideră potrivit.

În declarația sa, realizatoarea TV a făcut referire atât la parcursul anterior, cât și la așteptările legate de colaborarea cu Antena Group. Ea a subliniat importanța proiectelor care aduc un plus de valoare publicului și a exprimat încredere în direcția pe care o va urma noul format de televiziune.

„De-a lungul anilor, m-am implicat doar în proiecte în care am crezut, care am ştiut că pot aduce ceva nou celor care mă urmăreau şi care au demonstrat, prin audienţe, că au fost printre emisiunile de top ale momentului. Acum, a venit vremea pentru o schimbare pe care o consider că vine la momentul potrivit. Sunt încântată să fac parte din Antena Group şi am mare încredere în ceea ce va urma. Vă promit că o să vă placă! Ne revedem curând… de această dată, la Antena 1!”, a declarat Denise Rifai.

Mesajul transmis de jurnalistă sugerează că noul proiect va fi lansat într-un interval relativ scurt și că va avea o expunere importantă, având în vedere postul pe care va fi difuzat.

Denise Rifai s-a făcut remarcată în televiziune încă din perioada în care a activat la Realitatea, unde a ocupat poziția de moderatoare. Experiența acumulată în acea etapă i-a consolidat profilul profesional și a pregătit tranziția către un format de interviuri care avea să devină definitoriu pentru cariera sa.

În anul 2020, Denise Rifai a trecut la Kanal D, unde a preluat realizarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Formatul a fost centrat pe interviuri directe, cu invitați din domenii diverse, de la politică și cultură până la divertisment și societate. Emisiunea a contribuit la consolidarea imaginii sale ca realizator de interviuri incisive și bine documentate.

De-a lungul anilor, jurnalista a demonstrat capacitatea de a se adapta și de a propune formate relevante pentru publicul larg. Cu o experiență solidă în jurnalism, Denise Rifai a adus constant în prim-plan subiecte de actualitate și invitați cunoscuți, menținând un stil recognoscibil și coerent.

Într-un context separat, dar relevant pentru parcursul profesional al jurnalistei, directorul Antena 3, Mihai Gâdea, i-a adresat anterior o invitație publică de a se alătura trustului Antena Group. Momentul a avut loc în direct, într-un dialog care a atras atenția publicului și a fost intens comentat.

Discuția a pornit de la o întrebare adresată de Denise Rifai, legată de cea mai bună întrebare pe care Mihai Gâdea a pus-o vreodată unui invitat, în condițiile în care acesta a preluat de mai multe ori pasaje din emisiunea „40 de Întrebări”. Răspunsul a inclus o apreciere amplă la adresa activității jurnalistei.