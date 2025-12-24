Dan Capatos, unul dintre cei mai longevivi și cunoscuți prezentatori de televiziune din România, a confirmat recent că se alătură grupului Arcmedia, urmând să facă parte din echipa Cancan.ro.

Anunțul vine după ce scoaterea emisiunii sale din grila de programe a stârnit surpriză în rândul publicului fidel al Antena 1.

Reprezentanții Cancan au transmis că integrarea lui Dan Capatos în cadrul Arcmedia reprezintă un pas important pentru consolidarea poziției conglomeratului digital pe piața media din România. Potrivit acestora, venirea prezentatorului marchează începutul unei noi etape profesionale, în care acesta revine la zona mondenului de calitate, concentrându-se pe producerea de conținut online apreciat de public.

Oficialii au subliniat că Dan Capatos rămâne un nume emblematic al divertismentului românesc, asociat cu subiecte care au atras constant interesul telespectatorilor de-a lungul anilor.

„Anunț de ultim moment în zona de monden a online-ului românesc. Dan Capatos, regele late-night-show-ului românesc, a decis să se alăture grupului Arcmedia, în cadrul Cancan.ro. Format recent, conglomeratul digital Arcmedia își consolidează poziția de lider incontestabil de piață prin cooptarea unui nou ”greu” în echipa editorială. Zorii unei noi ere pentru Dan Capatos, titanul divertismentului din România! Omul de televiziune revine la matca mondenului autentic, quality, după ce a decis să-și canalizeze întreaga forță carismatica în generarea de conținut excepțional, apreciat de publicul fidel. Dan Capatos este un nume sinonim cu emisiunile pe subiecte irezistibile”, este mesajul transmis de către reprezentanții Cancan.

La rândul său, Dan Capatos a arătat că este onorat să se alăture unuia dintre cele mai importante trusturi de publishing din România.

El a explicat că, dincolo de relațiile de prietenie vechi de aproape trei decenii cu fondatorii trustului, noul proiect îi oferă oportunitatea de a lucra alături de aceștia pentru a pregăti o surpriză importantă pentru public, programată pentru începutul anului viitor.

Prezentatorul a transmis totodată un mesaj de final de an, urând sărbători liniștite și exprimându-și speranța de a se reîntâlni cu publicul în 2026.

„Sunt onorat să mă alătur celui mai important trust de publishing din România. Dincolo de prietenia care mă leagă, de aproape 30 de ani, de cei care au construit acest trust, am acum ocazia să lucrez alături de ei, pentru a vă oferi împreună o surpriză de proporții, la începutul anului viitor. Pentru mine, de-acum înainte „Totul e Cancan”. Sărbători liniștite tuturor și să ne vedem sănătoși în 2026!”, a fost mesajul transmis de Dan Capatos personal.

Cariera lui Dan Capatos a început în presa scrisă, la Evenimentul Zilei, la începutul anilor ’90. Ulterior, acesta a devenit una dintre figurile centrale ale televiziunii, realizând emisiuni la Antena 1 și Antena Stars, de la matinalul prezentat alături de Cristina Cioran, până la show-urile de late night precum „Un show păcătos” și, mai târziu, „Xtra Night Show”.

În plan personal, anul 2025 a fost marcat de o pauză profesională fără precedent pentru prezentator.

În luna iunie, acesta a fost nevoit să se retragă temporar din activitate din cauza unor probleme de sănătate, fiind supus unei intervenții chirurgicale la nivelul corzilor vocale, după depistarea unui polip.

Medicii au recomandat retragerea din spațiul media, afecțiunea având implicații nu doar asupra vocii, ci și asupra capacității de efort, cu posibile efecte asupra inimii și sistemului respirator.

Deși intervenția a fost considerată de rutină, recuperarea a presupus un repaus media de cel puțin două luni, incluzând repaus vocal strict și un program de logopedie.