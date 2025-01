S-au aflat echipele participante la Asia Express 2025!

Printre echipele „Asia Express” confirmate se numără Catinca Roman, care va face pereche cu fiica sa, Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Karmen Minune alături de Olga Bercari, Emil Rengle susținut de logodnicul său Alejandro, precum și Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, conform Cancan.

De asemenea, un duo neașteptat este format din Mara Bănică și Serghei Mizil, prieteni de mulți ani, care se vor confrunta împreună cu provocările acestui sezon.

Mara Bănică nu este la prima tentativă de participare la „Asia Express”. În urmă cu un an, jurnalista fusese invitată să participe alături de Codin Maticiuc, dar plecarea lor spre Sri Lanka și India a fost anulată.

Decizia a venit după ce Codin Maticiuc a aflat că partenera sa de viață, Ana, aștepta primul lor copil, ceea ce l-a determinat să renunțe la competiție și să rupă contractul cu Antena 1.

Sezonul precedent al „Asia Express” a fost câștigat de Nicolai Tand și Sorin Brotnei, care au impresionat prin perseverență și spirit de echipă. Cei doi au reușit să depășească toate provocările competiției, adjudecându-și marele trofeu și premiul de 30.000 de euro.

Nicolai Tand a recunoscut că această experiență a fost una transformatoare, oferindu-le lecții de viață valoroase.

„Nu-mi vine să cred că noi am câștigat Asia Express. Îi mulțumesc lui Sorin că a fost alături de mine. Am obținut această victorie împreună și a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o. Am învățat niște lecții de viață extrem de importante în această aventură care te face să-ți depășești limitele”, a relatat Nicolai Tand.