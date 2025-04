După aproape trei luni de aventură intensă, Tamaș și Alexa au demonstrat că pot face față provocărilor de la Asia Express. Traseul sezonului 8 a fost unul extrem de dificil, acoperind aproximativ 4.000 de kilometri și străbătând trei țări: Vietnam, Filipine și Coreea de Sud.

Pe parcursul acestei călătorii solicitante, concurenții au fost supuși unor probe dificile atât din punct de vedere fizic, cât și psihic, reușind să depășească numeroase obstacole pentru a ajunge în finală. Tamaș și Alexa au dovedit rezistență, adaptabilitate și un spirit de echipă de neegalat, ceea ce le-a permis să câștige marele premiu.

Pentru performanța lor, cei doi vor primi fiecare câte 56.500 de euro. Competiția de la Antena 1 a început cu nouă echipe puternice, printre care s-au numărat Mara Bănică și Serghei Mizil, Catinca Roman și fiica sa, Karmen Minune și Olga Barcari, Emil Rengle și Alejandro, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Raluca Bădulescu și fostul său soț Florin, precum și Alina Pușcău și Cristina Postu. Fiecare echipă a avut parte de provocări intense, însă doar două au ajuns în marea finală.

Dan Alexa a recunoscut că inițial a fost ezitant în a accepta această provocare, având în vedere obligațiile sale contractuale cu Tunariu. Totuși, după ce a aflat mai multe despre amploarea și complexitatea competiției, a acceptat să participe. A fost convins în special de parteneriatul său cu Gabi Tamaș, despre care a spus că este un coechipier de încredere, loial și competitiv. Alexa a considerat că participarea la Asia Express este o oportunitate unică de a ieși din zona sa de confort și de a se testa într-un mediu complet nou.

„La început mi-a fost greu să accept, mai ales că am un contract în curs cu Tunariu. Apoi am aflat mai multe despre complexitatea emisiunii, ce înseamnă emisiunea, ce experiențe poți să trăiești. Plus partenerul! Gabi m-a convins, pentru că e un partener în care pot să-mi pun toată încrederea.

Îl cunosc foarte bine, e performant, e competitiv, adică e loial, te poți baza pe el. Am nevoie de ieșitul din zona asta de confort. Cred că îmi va ajuta foarte mult. Asia Express este o competiție foarte importantă. Am aflat ulterior ce înseamnă producția asta, e o adevărată industrie în spate! Am acceptat, vedem ce urmează! Am înțeles că e o emisiune foarte, foarte grea din toate punctele de vedere.

Îmi doresc doar să pot să intru repede pe formatul emisiunii. E o emisiune complexă, probele sunt complexe, e o uzură foarte mare atât fizică cât și psihică. Trebuie să fii foarte obișnuit cu absolut orice și să fii performant în tot ceea ce faci”, a spus Dan Alexa pentru Fanatik.