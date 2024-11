UPDATE

Mihai Bendeac a reamintit tuturor că el nu a menționat niciun post de televiziune și nicio platformă cu care ar colabora sau și-ar dori să colaboreze pentru noul său proiect.

„Nu știu cum a apărut acea știre. Eu nu am pronunțat vreun post TV sau vreo platformă”, a declarat el pentru cei de la Fanatik .

ȘTIREA INIȚIALĂ

După zece ani de succes la trustul TV Intact, Mona Segall, producătoarea TV care a reinventat divertismentul românesc, ar fi pe cale să revină la Pro TV, unde este dorită intens pentru a da startul unui nou capitol.

Surse din industria TV sugerează că ea va colabora cu nimeni altul decât Mihai Bendeac într-un proiect pe cât de neobișnuit, pe atât de captivant: The Funeral („Înmormântarea”). Această producție, prevăzută pentru difuzare în anul 2025, este deja descrisă drept o „superproducție” și promite să aducă un format fresh.

Chiar dacă Mihai Bendeac nu a confirmat explicit trecerea sa la Pro TV, detalii neoficiale indică discuții intense pentru o colaborare nouă, fiind aproape sigur că, după tensiunile cu trustul TV Intact, el va alege drumul către Pro TV. Astfel, reîntoarcerea Monei Segall ar aduce cu sine nu doar un nou început pentru Pro TV, ci și sfârșitul unui fenomen TV îndrăgit de publicul român: „Asia Express”.

Rămâne de văzut cum va arăta „The Funeral” și ce surprize pregătesc Mona Segall și Mihai Bendeac pentru telespectatori!

Mihai Bendeac a făcut un anunț spectaculos care a pus pe jar fanii din toată țara! După o absență îndelungată, cunoscutul actor și comediant pregătește o revenire de zile mari în televiziune.

Dezvăluirea sa a avut loc chiar în timpul podcastului „Aproximativ Discuții cu Gojira”, unde el a vorbit deschis despre planurile sale și colaborarea cu o persoană pe care o consideră un adevărat simbol în industria TV.

Părerea pe care mi-am format-o despre doamna Mona Segall este o părere destul de obiectivă. Până de curând nu am cunoscut-o și cred că este de departe cel mai bun om de televiziune pe care l-a avut vreodată România”, a spus actorul de comedie cu entuziasm.

„Da, mă întorc în TV pentru că este un om de televiziune pe care îl consider cel mai mare om de televiziune pe care l-a avut vreodată țara asta și cu care îmi doresc foarte mult să lucrez.

Actorul a dezvăluit că nu a întâlnit-o pe Mona Segall decât recent, dar, în opinia lui, ea este de departe cel mai bun profesionist din televiziunea românească. Acesta a fost doar începutul unui anunț cu adevărat incendiar: Mihai Bendeac a pregătit două formate de emisiuni TV și promite că unul dintre ele va prinde viață chiar din 2025!

În stilul său inconfundabil, Mihai Bendeac a ridicat un colț al cortinei asupra noului său proiect: „The Funerall – Înmormântarea”.

„Am scris două formate și în mod cert unul dintre ele o să se întâmple la anul. Se întâmplă, în primul rând, pentru că mi se pare că e o idee foarte mișto.

Am povestit-o… dacă am un proiect de acest gen, încerc să îl expun unor oameni care nu se uită la TV. (…) Pot să spun cum se numește proiectul – The Funeral, Înmormântarea”, a declarat el, lăsând loc pentru interpretări și stârnind curiozitatea.