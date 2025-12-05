Rizea ar fi afirmat că prezentatorului i se potrivește acuzaţia de proxenetism:

„Păi asta faci tu, mă, prostituţie la emisiunea ta. La emisiunea ta ai prostituţie!”

Aceste acuzaţii, considerate extrem de grave, ar fi avut un „impact major” asupra deciziei conducerii Antenei 1 de a înceta colaborarea cu Capatos. În acelaşi „pachet” de concedieri intră şi Silviu Andrei, despre care sursele spun că motivul ar fi un incident anterior, o altercaţie care ar fi fost reevaluată de conducere.

Decizia a fost luată în cadrul unei şedinţe conduse de Cristian Barbărasă, directorul responsabil cu semnarea contractelor vedetelor din grupul Antena. Potrivit relatărilor, verdictul a fost „sec şi ferm”: nici Capatos, nici Andrei „nu mai fac parte din planurile postului pentru 2026”. Rămân de stabilit detalii legate de „modul de despărţire, eventualele salarii compensatorii, data încetării colaborării şi clauzele contractuale”.

Cazul lui Silviu Andrei nu este primul: în februarie 2025, el a fost implicat într-un scandal într-un club din București, unde a fost acuzat că a lovit un bărbat. Victima a ajuns la spital și ulterior a depus plângere penală. Incidentul a generat controverse şi a afectat imaginea DJ-ului.

După acel eveniment, Andrei a susţinut că reacţia sa a fost urmată de o palmă şi nu un pumn, argumentând că ar fi fost provocat: „…nu e chiar aşa cum s-a spus”, declaraţie publicată după scandal.

Decizia de a-l concedia pe Dan Capatos a dus la o revizuire a întregii formule a emisiunii, situaţie ce afectează şi colaborarea cu Silviu Andrei. Conducerea postului ar urma să decidă în scurt timp detaliile legate de „modul de despărțire, eventualele salarii compensatorii, data încetării colaborării şi clauzele contractuale”.

Surse interne ar fi arătat că admiterea acuzaţiilor venite din partea Cristian Rizea a fost un factor decisiv, acuzaţii grave de proxenetism care “au avut un impact major” asupra imaginei trustului, ceea ce ar fi dus la recomandarea retragerii celor doi de la post. În interiorul trustului s-a transmis că „decizia este definitivă”, iar conducerea ar urma să anunțe în perioada următoare ce format va înlocui emisiunea și ce schimbări vor fi operate în echipă.