Economistul Iancu Guda a transmis că a decis, de comun acord cu Antena 1, să oprească producția rubricii zilnice „IQ Financiar”. Potrivit acestuia, perioada petrecută în televiziune a reprezentat un proiect important din cariera sa profesională, dar și unul care a necesitat foarte mult timp și energie.

„Am încheiat de comun acord colaborarea cu Antena 1 pentru producția rubricii zilnice de educație practică IQ FINANCIAR”, a transmis Iancu Guda, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Iancu Guda a precizat că renunțarea la activitatea de producție TV îi va permite să își concentreze atenția asupra unor proiecte mai ample aflate deja în dezvoltare.

„Închei astfel etapa de producție TV, un proiect important al carierei mele, dar solicitant și care implică foarte multă energie și timp, pentru a putea muta focusul într-o zonă mult mai amplă”, a explicat Iancu Guda.

În mesajul publicat, acesta a arătat că va continua să realizeze analize economice, intervenții publice și materiale educaționale, însă într-un format independent și în principal în mediul digital.

„Voi continua să contribui în spațiul public cu analize economice, intervenții LIVE și conținut educațional independent, în paralel cu dezvoltarea proiectelor antreprenoriale, platformelor digitale și inițiativelor de educație financiară pe care le dezvolt deja de mai mulți ani”, a spus Guda.

Iancu Guda a făcut și un bilanț al activității sale din ultimii ani. El a menționat că a realizat aproape 2.000 de emisiuni de educație financiară difuzate la Digi24 și Antena 1, însumând peste 10.000 de minute de programe dedicate acestui domeniu.

Potrivit economistului, seria de emisiuni a reprezentat cel mai lung proiect de educație financiară desfășurat în televiziunea românească.

În paralel cu activitatea din televiziune, acesta și-a dezvoltat și prezența online.

„Am extins, în paralel, educația financiară și în online, iar paginile mele de social media au ajuns la aproape 10 milioane de vizualizări pe lună, cu +300.000 de urmăritori.”, a adăugat el.

În mesajul său, Iancu Guda a subliniat că televiziunea a reprezentat doar o parte din activitatea sa profesională.

Acesta a amintit că în ultimii ani a ocupat funcția de CEO al Coface România și că este implicat de peste un deceniu în conducerea BRD Asset Management, una dintre cele mai mari societăți de administrare a investițiilor din România.

„În ultimii 7 ani am fost CEO-ul local pentru Coface… sunt implicat de peste 10 ani în conducerea celei mai mari societăți de administrare a investițiilor din România (BRD AM cu +10 miliarde RON active în management)”, a spus el.

Totodată, economistul a enumerat mai multe proiecte antreprenoriale și educaționale dezvoltate în ultimii ani, printre care Money in Motion, Business in Motion, FINLEARN, FINLIGHT și ASSET.

El a făcut referire și la activitatea editorială, menționând că a publicat trei cărți, dintre care două au devenit bestselleruri.