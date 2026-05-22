În cadrul discuției, Iancu Guda a fost întrebat care sunt cele mai proaste decizii financiare pe care le poate lua o persoană atunci când economia este instabilă. Analistul economic a subliniat că una dintre cele mai mari greșeli este lipsa unei clarități asupra cheltuielilor, în special atunci când oamenii nu își împart corect banii între cheltuieli critice, importante și opționale. În opinia sa, o astfel de abordare devine iresponsabilă în contexte economice dificile.

El a recomandat în cadrul podcastului realizat de Radu Constantin ca persoanele care nu au avut până acum o evidență clară a cheltuielilor să înceapă prin conștientizarea modului în care își folosesc banii. Nu este indicată, potrivit lui, reducerea bruscă și emoțională a cheltuielilor, ci mai degrabă realizarea unui buget structurat. Această planificare ar trebui să includă obiective și categorii clare, astfel încât oamenii să înțeleagă exact unde se duc veniturile lor.

Pentru a sprijini acest proces, el a menționat aplicația Money in Motion, dezvoltată pentru a ajuta utilizatorii să își creeze bugete, să își stabilească ținte pe categorii și să primească analize, statistici și rapoarte privind distribuția cheltuielilor. Aplicația permite, de asemenea, o vizualizare la nivel de familie, oferind o imagine de ansamblu asupra bugetului comun.

O funcționalitate importantă a aplicației este integrarea multi-banking și multi-user, ceea ce înseamnă că pot fi conectate automat conturile din mai multe bănci din România, inclusiv servicii de tip neobank precum Revolut sau Salt. În plus, sistemul permite accesul mai multor utilizatori din aceeași familie, cum ar fi soții, oferind transparență în timp real asupra tuturor cheltuielilor, indiferent de locația utilizatorilor, deoarece platforma poate fi utilizată la nivel global.

„În primul rând să nu aibă o claritate pe cheltuieli, să nu știe ce e critic, important, opțional. Asta înseamnă, într-o perioadă de instabilitate, să fii iresponsabil. Deci recomand tuturor, dacă până acum nu le-a fost foarte clar pe ce dau banii, să fie. Un prim pas este conștientizarea a ceea ce dau banii. Nu zic să tăiem din start, că asta este emoție, reacție panicată. Nu, să ne facem un buget. Și de asta am și făcut aplicația Money in Motion, ca oamenii să-și facă un buget cu ținte pe categorii, să fie conștienți pe ce dau banii, să le dea analize, raportări, statistici, distribuții. Și ce este mișto este că te ajută să vezi la nivelul întregii familii. În Money in Motion poți să faci multi banking, multi user. Adică, îți intră zilnic toate cheltuielile din toate băncile din România automat, și Revolut și Salt, deci neobanks, și poți să faci chestia asta multi-user, adică și tu și soția, soțul, dacă vrei, că unii poate fug de asta, să le vezi transparent în timp real, indiferent de unde ești pe acest pământ că se poate folosi la nivel global să vezi pe ce s-au dat banii în familia noastră”, a spus analistul financiar.

În continuare, Iancu Guda a explicat că o a doua greșeală frecventă apare după lipsa controlului cheltuielilor, respectiv dezorganizarea economisirii. În multe cazuri, oamenii ajung să economisească fără un scop clar, fără o strategie definită, ceea ce reprezintă o continuare a haosului financiar inițial.