Românii care nu răspund solicitărilor băncii riscă să rămână fără acces la banii din cont. Măsura îi vizează atât pe clienții persoane fizice, cât și pe firme, PFA-uri sau alte entități juridice care nu răspund notificărilor trimise de bancă. În practică, cei afectați pot descoperi că nu mai pot face plăți, transferuri, retrageri de numerar sau chiar că salariile și alte încasări nu mai pot fi accesate.

Băncile din România sunt obligate prin legislația privind prevenirea spălării banilor să verifice periodic identitatea clienților și să confirme că informațiile din sistem sunt corecte și actualizate. Procedura este cunoscută drept KYC (n.red. „Know Your Customer” sau „Cunoaște-ți clientul”).

În 2026, verificările au devenit mai stricte, inclusiv din cauza modificărilor legislative și fiscale, dar și a obligațiilor de transparență privind beneficiarii reali ai companiilor. Autoritățile și băncile trebuie să poată identifica rapid persoanele care controlează conturi bancare sau efectuează anumite tranzacții financiare.

În primul rând, sunt vizate persoanele care au primit notificări de actualizare a datelor și nu au răspuns în termenul stabilit de bancă. De regulă, notificările sunt trimise prin SMS, e-mail, aplicația de internet banking sau scrisori oficiale.

Printre categoriile care pot avea probleme se numără:

persoanele cărora le-a expirat cartea de identitate;

clienții care și-au schimbat adresa, numărul de telefon sau numele;

cei care și-au modificat statutul profesional ori sursa veniturilor;

firmele care nu și-au actualizat documentele de la Registrul Comerțului;

persoanele care nu au furnizat informații despre proveniența fondurilor;

clienții care ignoră repetat notificările băncii.

Pentru companii, situația poate deveni și mai complicată. Băncile solicită frecvent certificate constatatoare recente, informații despre asociați și administratori, codurile CAEN autorizate sau date privind beneficiarul real al firmei. Dacă aceste documente nu sunt transmise la timp, conturile pot fi restricționate automat.

În multe cazuri, restricțiile sunt aplicate automat de sistemele informatice ale băncilor după expirarea termenului de actualizare. Clienții pot constata că nu mai pot efectua transferuri, nu mai pot folosi cardurile sau nu mai pot accesa anumite servicii digitale.

Pentru firme, efectele pot fi severe:

plățile către furnizori sunt respinse;

salariile nu mai pot fi procesate;

taxele către stat nu mai pot fi achitate;

încasările pot fi întârziate sau blocate temporar.

Unele bănci pot decide chiar închiderea relației contractuale cu un client dacă acesta refuză constant actualizarea informațiilor sau dacă există suspiciuni privind activitatea financiară.

În cazul persoanelor fizice, instituțiile bancare pot solicita o copie după cartea de identitate valabilă, confirmarea adresei de domiciliu, informații despre angajator și ocupație, detalii despre sursa veniturilor, actualizarea numărului de telefon și a adresei de e-mail sau declarații privind statutul de persoană expusă public (PEP).

Pentru firme și persoane juridice sunt necesare, de regulă:

certificat constatator ONRC recent;

acte privind structura acționariatului;

documente despre administratorii și reprezentanții legali;

informații privind activitatea economică și tranzacțiile efectuate.

În multe situații, actualizarea se poate face online, prin aplicația băncii sau prin încărcarea documentelor în format electronic. Unele instituții permit inclusiv scanarea automată a cărții de identitate și verificarea video a clientului.

Regulile provin din legislația europeană și națională privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. În România, principalele obligații sunt prevăzute în Legea nr. 129/2019, iar băncile sunt supravegheate inclusiv de Banca Națională a României și alte autorități competente.

În paralel, autoritățile fiscale au extins în 2026 mecanismele de monitorizare a conturilor bancare și accesul la informații privind titularii și beneficiarii conturilor. Ordinul ANAF nr. 393/2026 a modificat regulile privind Registrul central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți.

Specialiștii recomandă ca orice notificare primită de la bancă să fie tratată cu prioritate. În cele mai multe cazuri, procesul durează doar câteva minute și poate preveni probleme serioase.

Clienții trebuie să verifice:

dacă actul de identitate este valabil;

dacă datele de contact sunt corecte;

dacă au răspuns solicitărilor primite în aplicația bancară;

dacă documentele firmei sunt actualizate.

De asemenea, este important ca mesajele primite aparent din partea băncii să fie verificate cu atenție pentru a evita tentativele de fraudă sau phishing. Actualizarea datelor trebuie făcută doar prin canalele oficiale ale instituției bancare.