Mugur Isărescu a reacționat după ce a fost întrebat dacă există un risc real ca România să ajungă în imposibilitate de plată în ceea ce privește salariile și pensiile. Guvernatorul BNR a afirmat că nu împărtășește acest scenariu și că astfel de afirmații pot crea panică inutilă în spațiul public.

„Nu suntem aici. Nu împărtăşesc acest punct de vedere. Este catastrofic şi nu ne face bine. În general, încetarea plăţilor se referă la plăţile externe. Că nu îţi faci la timp, nu îţi plăteşti obligaţiile externe. Nu avem o asemenea situaţie şi de aceea am şi insistat pe nivelul rezervelor. Este un nivel adecvat al rezervelor internaţionale şi când se fac comparaţiile pe care le văd că le mai faceţi în presă, nu se compară datoria totală cu nivelul rezervelor, pentru că nu toată datoria ajunge la scadenţă în acelaşi timp. O parte dintre ea se refinanţează. Deci aici discuţiile le poţi avea şi cu specialiştii noştri şi cu cei de la Ministerul de Finanţe. Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situaţie să încetăm plăţile”, a declarat Mugur Isărescu. Drepturile la pensie vor putea fi cumulate. Decizie pentru românii care locuiesc în această țară. Se aplică de la 1 septembrie UPDATE: Vot în Parlamentul iranian privind o recompensă pentru uciderea lui Donald Trump

Guvernatorul BNR a explicat că problemele pot apărea în zona execuției bugetare, în cazul în care veniturile estimate de stat nu sunt realizate sau dacă nivelul cheltuielilor depășește proiecțiile inițiale.

„Pe plan intern avem deficit bugetar. Dacă încasările în bugetul care a fost proiectat cu anumite date nu se realizează sau dacă plăţile sunt mai mari, e posibil să ai dificultăţi. Dar pe plan intern un stat se descurcă, nu? Se împrumută, mai strânge cureaua în altă parte. Nu văd nici din acest punct de vedere probleme deosebite”, a explicat Guvernatorul BNR.

În același context, Mugur Isărescu a făcut referire și la dificultățile administrative și juridice întâlnite atunci când statul încearcă să reducă personalul bugetar sau să restructureze instituțiile publice.

„Aţi văzut ce greu e să dai afară zece inşi dintr-o structură. Procese, vin hotărâri judecătoreşti peste câţiva ani şi plăteşti de trei ori cât ai zis că ai economisit”, a afirmat Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu a transmis că viitorul Executiv ar trebui să continue măsurile deja negociate cu Uniunea Europeană și să păstreze actuala direcție fiscală, fără să deschidă discuții privind scăderea TVA.

Guvernatorul BNR a explicat că menținerea unei discipline fiscale și a unei linii prudente în ceea ce privește cheltuielile salariale reprezintă, în opinia sa, soluția necesară pentru perioada următoare.

„Să continue ce este în prezent. Nu neapărat să taie, nu neapărat să majoreze impozite, să continue. Şi dacă continuă înseamnă să nu reduci, de exemplu, TVA-ul. Nici cel puţin să nu discuţi că te apuci să reduci TVA-ul, ceea ce nu e simplu, că unii mizează pe asta. Să continui poate să însemne şi să menţii o anumită linie de austeritate în ce priveşte creşterile viitoare de salarii. Cu toate că aici am rezerve. Orice corecţie, orice reformă fără suport social nu funcţionează”, a afirmat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a invocat experiențele din perioada negocierilor cu Fondul Monetar Internațional și a susținut că reformele economice trebuie să includă măsuri clare de protecție socială pentru a putea fi aplicate eficient.

„Îmi aduc aminte – aşa, ca un om mai în vârstă spun poveşti – şi de primele negocieri cu Fondul. Şi noi eram aşa mai revoluţionari, să facem, să dregem. Nu, nu. Vă trebuie un capitol special: protecţia socială. Deci de la Fond. Ceea ce nu vă vine să credeţi, că la noi Fondul Monetar e ăla care taie, strânge de gât, omoară. Introduceţi un capitol special social protection, pentru că altfel nu puteţi să faceţi reforme”, a explicat guvernatorul BNR.

Mugur Isărescu a declarat că măsurile adoptate până acum nu au fost greșite, însă a admis că au existat și excese în anumite domenii. Guvernatorul BNR a atras atenția că ajustările fiscale și reformele trebuie făcute gradual și cu atenție la impactul social.

„Să continui înseamnă chiar să continui şi măsurile care s-au luat până în prezent, care n-au fost rele, cu unele îmbunătăţiri, au fost şi exagerări. Nu te apuci să te baţi acum cu mamele gravide şi… Dar intru în detalii care nu ţin de Banca Naţională, spun numai ce înseamnă continuare şi la o adică dacă văd că nu merg, să vedem cu colectarea. Aici a fost o şedinţă foarte interesantă despre colectarea TVA, aici cu specialişti, care spun că se poate colecta mai bine. Eu, un veteran, n-am participat şi le-am şi spus de ce. Discuţia asta o ştiu din anul de graţie 2000, când eram premier. Da, aceeaşi discuţie. Dacă sunt măsuri clare, cum spuneţi voi, de ce nu le aplicaţi? Şi o las ca provocare”, a transmis Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR consideră că există în continuare spațiu pentru reducerea unor cheltuieli publice, însă măsurile trebuie aplicate prudent și fără a afecta stabilitatea economică.

„Nu văd nici majorări de taxe necesare, eventual, continuarea reducerilor de cheltuieli, cred că mai e loc într-adevăr, dar cu mare atenţie. Dar primul lucru pe care trebuie să îl facem este să continuăm programul actual, care a fost negociat cu Uniunea Europeană. Nu are niciun rost să mai discutăm un program cu Fondul, că tot citesc că…Fondul, când vine îţi aplică un program pentru rezervele internaţionale, adică riscul ca ţara să nu facă faţă rezervelor. Păi v-am prezentat rezervele internaţionale. Nu acolo este problema”, a afirmat Mugur Isărescu.

Tabel. Declarațiile-cheie făcute de Mugur Isărescu despre economia României: