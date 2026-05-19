Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a lansat un avertisment extrem de ferm cu privire la vulnerabilitățile economice ale țării. Oficialul a explicat că statul nu are nevoie în acest moment de noi taxe, însă a precizat că eventualele reduceri de impozite sau diminuarea Taxei pe Valoarea Adăugată nu reprezintă sub nicio formă o soluție viabilă pentru depășirea blocajelor actuale.

Isărescu a confirmat estimările unor economiști care anticipează o perioadă prelungită de recesiune pe parcursul acestui an, arătând că perspectivele sale coincid cu prognozele respectivilor specialiști. În acest context, șeful băncii centrale a subliniat importanța unei atitudini riguroase din partea decidenților politici, avertizând că lipsa de seriozitate în implementarea strategiilor va obliga țara să adopte măsuri de austeritate mult mai severe în viitorul apropiat.

„Dacă nu suntem serioși, vom fi nevoiți să strângem cureaua mult mai mult”, a afirmat Mugur Isărescu marți, 19 mai 2026, în cadrul conferinței de presă organizate pentru prezentarea Raportului trimestrial asupra inflației.

Conform precizărilor oferite de guvernatorul BNR, continuarea eforturilor de corecție fiscală rămâne o prioritate absolută pentru a evita degradarea încrederii pe piețele internaționale.

Mugur Isărescu a arătat că discuțiile legate de posibile relaxări fiscale sunt periculoase în actualul climat macroeconomic și a insistat că menținerea nivelului actual al fiscalității este necesară până la îndeplinirea obiectivelor de stabilitate.

Oficialul a adăugat că Executivul nu își poate permite acum reducerea cotei de TVA și nici indexarea pensiilor publice, subliniind că astfel de măsuri ar fi total contraproductive. În viziunea sa, corecția fiscală constituie o necesitate stringentă pentru țară, iar orice derapaj va atrage penalizări prompte din partea investitorilor străini și a piețelor financiare.

„Nu avem nevoie de noi taxe. Continuarea nivelului actual, da. Reduceri de impozite, sub nicio formă, până nu ne atingem obiectivele. (…) Nu ne permitem reducerea TVA-ului și nici indexarea pensiilor. Sub nicio formă. (…) În momentul actual trebuie să fim foarte serioși și să înțelegem că această corecție fiscală este o necesitate. Altfel, piețele ne vor penaliza”, a declarat Isărescu.

Oficialul băncii centrale a amintit că cetățenii români au parcurs deja o etapă dificilă de ajustare economică și de restrângere a cheltuielilor, proces care s-a dovedit greu de suportat. Cu toate acestea, el a avertizat că o atitudine superficială din partea autorităților va declanșa o nouă rundă de sacrificii financiare mult mai dure.

În ciuda acestor perspective, șeful BNR a ținut să infirme speculațiile alarmiste, dând asigurări că România nu se confruntă cu riscul iminent de a intra în incapacitate de plată a pensiilor și a salariilor din sectorul bugetar. El a clarificat faptul că o eventuală încetare a plăților reprezintă un fenomen tehnic aplicabil în general obligațiilor externe, o ipoteză care nu se justifică în contextul intern actual.

„Nu suntem în situația de neplată a pensiilor și salariilor. Nu suntem aici. Încetarea plăților se referă, în general, la plățile externe”, a explicat Isărescu.

Guvernatorul a subliniat că viitorul Guvern are datoria de a menține neschimbate măsurile adoptate până în prezent, chiar dacă unele dintre deciziile anterioare au stârnit numeroase controverse publice. Mugur Isărescu a recomandat păstrarea unei linii clare de austeritate, în special în ceea ce privește deciziile viitoare referitoare la majorările salariale din sectorul public.

„Să continue ce este în prezent. Nu neapărat să taie. Asta înseamnă să nu reduci TVA-ul. Unii mizează pe asta. Orice corecție fără suport social nu funcționează”, a afirmat Isărescu.

Trimițând un semnal direct către Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, guvernatorul a afirmat că realizarea simultană a corecției fiscale, a creșterilor de venituri și a stimulării consumului intern este o abordare nerealistă, deoarece aceste măsuri se bat cap în cap.

„Varianta să facem corecție fiscală și în același timp să sporim veniturile, consumul, nu funcționează. Sunt măsuri conflictuale”, a spus Isărescu.

De asemenea, el a respins ferm scenariile catastrofice referitoare la riscul de incapacitate de plată, considerându-le dăunătoare pentru imaginea țării. Isărescu a amintit că România deține rezerve valutare adecvate, care exclud riscul de neplată a obligațiilor externe, arătând că problema reală constă în deficitul bugetar intern și în presiunea cheltuielilor publice.

„Nu împărtășesc acest punct de vedere. Este catastrofic și nu ne face bine. Sub nicio formă nu suntem într-o asemenea situație să încetăm plățile”, a spus Mugur Isărescu.

O altă temă abordată de guvernatorul BNR a fost legată de acuzațiile conform cărora instituția pe care o conduce ar fi intervenit artificial pentru menținerea cursului de schimb al monedei naționale. Mugur Isărescu a respins ferm aceste afirmații.

„Nu am ținut artificial cursul”, a declarat Mugur Isărescu.

El a explicat că rezervele valutare ale României au înregistrat o creștere semnificativă, de aproximativ 40 de miliarde de euro în ultimii cinci ani.

Acest indicator statistic demonstrează că acțiunile băncii centrale s-au concentrat pe cumpărarea de valută de pe piață și nu pe vânzarea masivă de resurse pentru a proteja forțat leul.

„Am intervenit pe piață, dar în principal cumpărând valută”, a adăugat guvernatorul BNR.

Guvernatorul a explicat că un aflux masiv de capital poate genera distorsiuni în economie, făcând trimitere la teoria numită „boala olandeză”, în care aprecierea exagerată a monedei afectează competitivitatea industriei și a activităților de export.

Șeful băncii centrale a identificat adevărata vulnerabilitate a României în configurația cheltuielilor publice rigide și fixe, care consumă aproape în totalitate încasările realizate de stat. Isărescu a menționat că fondurile alocate pentru pensii, salariile din aparatul bugetar și plata dobânzilor aferente datoriei publice sunt extrem de greu de diminuat din cauza pe care le are statul.

„Aceste cheltuieli bugetare rigide, fixe, sunt aproape 100% din încasări”, a spus Isărescu, referindu-se la pensii, salarii bugetare și plata dobânzilor. „Pensii, salariile bugetarilor, rata dobânzilor și a datoriei externe – aici nu ai cum să umbli la ele”, a afirmat el.

Mugur Isărescu a argumentat că, în momentele în care statul este obligat să reducă cheltuielile, primele elemente sacrificate sunt investițiile publice. Guvernatorul a concluzionat că diminuarea fondurilor destinate infrastructurii este considerată o opțiune mult mai facilă decât modificarea salariilor sau a pensiilor, chiar dacă abandonarea proiectelor majore aduce după sine penalizări și nemulțumiri sociale.