Piețele financiare globale se clatină din cauza războiului din Iran. În ultimele zile, bursele internaționale și piețele obligațiunilor au reacționat puternic, iar analiștii avertizează că lumea ar putea intra într-o nouă etapă de încetinire economică sau chiar recesiune globală.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au avut un impact imediat asupra pieței energiei. Prețul petrolului Brent a depășit pragul de 110 dolari pe baril după atacurile recente asupra infrastructurii strategice din Emiratele Arabe Unite.

Creșterea prețului petrolului generează efecte în lanț asupra economiei mondiale:

costuri mai mari pentru transport și producție;

scumpiri la alimente și bunuri de consum;

presiune suplimentară asupra inflației;

reducerea puterii de cumpărare a populației;

încetinirea investițiilor și a consumului.

Economiștii avertizează că un conflict prelungit în regiune poate afecta grav lanțurile globale de aprovizionare și poate destabiliza piețele financiare pentru o perioadă îndelungată.

În Statele Unite, randamentele obligațiunilor de stat au crescut puternic, semn că investitorii se pregătesc pentru dobânzi mai mari și o politică monetară mai agresivă din partea Rezervei Federale.

Titlurile de stat americane pe 10 ani au atins cel mai ridicat nivel din ultimele luni, în timp ce obligațiunile pe termen scurt au urcat la maxime nemaiatinse de peste un an.

Piața estimează acum că Federal Reserve ar putea majora din nou dobânda de referință până la sfârșitul anului pentru a combate inflația alimentată de creșterea prețurilor la energie.

Această schimbare de perspectivă este importantă deoarece, înainte de izbucnirea conflictului, investitorii se așteptau la reduceri de dobândă și la măsuri de stimulare economică.

Presiunea nu afectează doar economia americană. În zona euro, investitorii estimează că Banca Centrală Europeană va continua ciclul de creștere a dobânzilor în următoarele luni.

Randamentele obligațiunilor germane, considerate indicatorul de referință pentru piața europeană, au ajuns la cele mai ridicate niveluri din ultimii 15 ani.

Specialiștii spun că BCE este prinsă între două probleme majore:

inflația ridicată cauzată de energie; riscul de încetinire economică în Europa.

Dobânzile mai mari cresc costurile creditelor pentru populație și companii, afectând investițiile, piața imobiliară și consumul.

Japonia se confruntă cu presiuni suplimentare după ce guvernul de la Tokyo a anunțat posibilitatea emiterii unor noi obligațiuni pentru susținerea economiei afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

În același timp, Marea Britanie traversează o perioadă de instabilitate politică și economică. Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile politice interne, în contextul temerilor privind schimbările de guvern și impactul asupra economiei britanice.

Experții financiari atrag atenția că actualul context seamănă tot mai mult cu perioadele care au precedat marile încetiniri economice globale.

Principalele riscuri economice globale Impact asupra economiei Inflația persistentă Reduce puterea de cumpărare și crește costurile pentru populație și companii Dobânzile ridicate pentru o perioadă mai lungă Creditele devin mai scumpe, iar investițiile și consumul încetinesc Scumpirea energiei Crește costurile de producție, transport și utilități Reducerea consumului Companiile vând mai puțin, iar economia își pierde ritmul de creștere Scăderea investițiilor Sunt amânate proiecte importante și se reduce dezvoltarea economică Volatilitatea burselor internaționale Investitorii devin mai prudenți, iar piețele financiare devin instabile Tensiunile geopolitice tot mai mari Amplifică incertitudinea economică și afectează comerțul global

Evoluția conflictului din Iran va influența decisiv direcția piețelor financiare în următoarele luni. Dacă tensiunile vor continua și prețurile petrolului vor rămâne ridicate, băncile centrale ar putea fi obligate să mențină dobânzile sus pentru mai mult timp.

În schimb, o eventuală detensionare a situației geopolitice ar putea reduce presiunea asupra inflației și ar oferi economiei globale o șansă de stabilizare.

Pentru moment însă, investitorii rămân extrem de prudenți, iar piețele internaționale transmit tot mai clar semnale de îngrijorare privind posibilitatea unei noi crize economice globale.