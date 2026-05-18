România reduce deficitul bugetar în 2026, dar riscă probleme economice din cauza crizei politice. Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor, agenția de rating observă o îmbunătățire clară a execuției bugetare în primele luni din 2026, însă avertizează că instabilitatea politică și eventualele blocaje administrative pot afecta reformele fiscale și absorbția fondurilor europene.

Conform evaluării realizate de Fitch, deficitul bugetar al României s-a redus considerabil în primul trimestru al anului 2026. Datele analizate indică un nivel de aproximativ 1% din PIB, aproape la jumătate comparativ cu aceeași perioadă din 2024 și 2025.

Agenția consideră că această evoluție confirmă faptul că măsurile fiscale implementate în 2025 au început să producă efecte reale asupra finanțelor publice. Reducerea cheltuielilor și măsurile de creștere a veniturilor bugetare au contribuit la temperarea dezechilibrelor fiscale care au afectat economia României în ultimii ani.

În același timp, Fitch estimează că administrația interimară poate continua aplicarea bugetului pentru 2026 chiar și în lipsa unui guvern stabil. Ținta oficială rămâne un deficit de 6,2% din PIB, după ce în 2025 deficitul bugetar a urcat la 7,7% din PIB.

Deși efectele imediate asupra finanțelor publice sunt considerate limitate, agenția de rating avertizează că actuala criză politică reduce vizibilitatea asupra strategiei fiscale pe termen mediu.

Experții Fitch subliniază că următorii doi ani vor fi esențiali pentru credibilitatea economică a României. Capacitatea viitorului guvern de a continua reformele fiscale și de a respecta angajamentele asumate în fața instituțiilor europene va influența direct evaluarea ratingului de țară.

Evaluarea programată pentru 31 iulie 2026 este considerată una dintre cele mai importante din ultimii ani pentru economia românească. O deteriorare a perspectivelor fiscale sau întârzieri în reforme ar putea pune presiune suplimentară asupra costurilor de finanțare ale statului.

„Analiza Fitch spune două lucruri foarte clar. Primul: măsurile fiscale adoptate anul trecut funcţionează, iar deficitul din primul trimestru arată că România poate corecta dezechilibrele atunci când există disciplină. Al doilea: această direcţie trebuie protejată. Încrederea investitorilor nu se menţine automat şi nu se apără prin declaraţii, ci prin bugete credibile, reforme duse până la capăt şi absorbţia fondurilor europene. Guvernele se pot schimba, dar finanţele publice nu pot fi puse pe pauză”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Un punct central al raportului Fitch îl reprezintă absorbția fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Agenția avertizează că eventualele întârzieri în îndeplinirea jaloanelor și reformelor asumate prin PNRR pot afecta fluxurile de bani europeni estimate pentru 2026. România ar urma să primească aproximativ 4,6 miliarde de euro sub formă de granturi și alte 2,7 miliarde de euro în împrumuturi.

Aceste fonduri sunt considerate vitale pentru susținerea investițiilor publice, dezvoltarea infrastructurii și menținerea ritmului de creștere economică într-un context regional complicat.

Specialiștii în finanțe publice avertizează că o încetinire a absorbției fondurilor europene ar putea amplifica presiunile asupra bugetului de stat și ar reduce capacitatea guvernului de a susține proiectele majore de investiții.

Raportul Fitch evidențiază și semnale negative privind evoluția economiei românești. Potrivit datelor analizate, PIB-ul României s-a contractat cu 1,7% în primul trimestru din 2026.

În aceste condiții, creșterea economică estimată pentru întregul an ar putea coborî sub prognoza anterioară de 1,1%.

Încetinirea economiei este influențată atât de consumul mai slab, cât și de contextul geopolitic internațional și de nivelul ridicat al incertitudinii politice interne. Fitch avertizează că menținerea stabilității financiare va depinde de continuarea reformelor fiscale și de capacitatea autorităților de a păstra încrederea investitorilor.

„Raportul evidenţiază şi provocările economice din perioada următoare. Fitch notează că PIB-ul s-a contractat cu 1,7% în primul trimestru din 2026, iar creşterea economică din acest an ar putea fi semnificativ sub prognoza de 1,1% avută în vedere la evaluarea din februarie. Fitch consideră că stabilizarea datoriei publice şi menţinerea ratingului suveran în categoria recomandată investiţiilor depind de continuarea măsurilor de consolidare fiscală şi după anul 2026, precum şi de credibilitatea strategiei fiscale pe termen mediu. Agenţia precizează că implicaţiile crizei politice asupra credibilităţii planurilor fiscale pe termen mediu şi asupra capacităţii noului guvern de a le implementa vor fi elemente-cheie în analiza de rating programată pentru 31 iulie 2026”, mai scrie în comunicatul Ministerului Finanţelor.

Perspectivele economice ale României pentru perioada următoare rămân strâns legate de trei factori majori:

continuarea consolidării fiscale;

stabilitatea politică și formarea unui guvern funcțional;

atragerea fondurilor europene prin PNRR.

Fitch consideră că menținerea ratingului suveran în categoria recomandată investițiilor va depinde direct de modul în care autoritățile vor gestiona aceste provocări în următoarele luni.