În mod obișnuit, ratingul unei bănci nu depășește ratingul țării în care operează, întrucât riscurile macroeconomice și politice afectează întregul sistem financiar. Fiind direct expuse la finanțarea economiei reale, băncile sunt influențate de evoluția PIB-ului, inflației, nivelului dobânzilor, politicilor guvernamentale și stabilității fiscale a statului.

Fitch Ratings a actualizat criteriile de evaluare pentru mai multe bănci din Europa Centrală și de Est, inclusiv pentru Banca Transilvania, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea ratingului instituției.

Noile criterii evidențiază reziliența băncii, susținută de rezultate financiare solide și de capacitatea de a face față șocurilor economice. Începând din 2023, Banca Transilvania a atras aproape 4 miliarde de euro prin șapte emisiuni de obligațiuni eligibile MREL, consolidându-și poziția de emitent activ pe piața de capital din România și din regiune.

Fitch Ratings consideră că banca este mai rezilientă decât mediul economic în care operează, datorită performanțelor financiare, capitalizării ridicate, accesului la piețele internaționale și strategiei de finanțare bazate pe obligațiuni MREL.

În același timp, agenția subliniază că ratingul pe termen lung al băncii rămâne influențat de ratingul suveran al României, a cărui perspectivă este în continuare negativă.

Alte ratinguri acordate băncii de către Fitch

Fitch a acordat Băncii Transilvania și ratinguri pentru depozite:

„BBB” pentru depozitele pe termen lung, cu o treaptă peste ratingul de viabilitate al băncii („bbb-”), ceea ce reflectă un nivel suplimentar de protecție pentru clienți.

„F3” pentru depozitele termen scurt, menținut la același nivel.

Ratingurile BT

Categorie de rating Anterior actualizării Fitch Ulterior actualizării Fitch IDR pe termen lung BBB- / Negativ BBB / Negativ IDR pe termen scurt F3 F3 Rating de viabilitate (VR) bbb- bbb- Senior Non-Preferred BBB- BBB- Depozite (termen lung) n.a. BBB Depozite (termen scurt) n.a. F3

Banca Transilvania beneficiază de un acces consistent la piețele internaționale de capital, datorită profilului său financiar solid și strategiei de finanțare, aspecte evidențiate și de Fitch Ratings, care au contribuit la îmbunătățirea ratingului de emitent pe termen lung al băncii.

La aceste elemente se adaugă notorietatea și reputația construite în timp, factori care consolidează încrederea investitorilor și facilitează atragerea de finanțare în condiții avantajoase.

Următorul reper important pentru bancă va fi publicarea rezultatelor financiare aferente primului trimestru, programată pentru data de 22 mai 2026.