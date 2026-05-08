Evoluția pozitivă a Bursei de Valori București are loc într-un context intern tensionat, marcat de incertitudine politică, și contrastează cu tendința negativă de pe principalele piețe europene. Contractele futures indicau vineri dimineață scăderi de 0,7–1% la bursele din Londra, Frankfurt și Paris, pe fondul noilor amenințări ale administrației Trump privind posibile majorări de tarife pentru Uniunea Europeană.

În schimb, indicele BET a continuat să performeze, iar în această săptămână cele mai mari creșteri au fost înregistrate de Premier Energy (+16,84%), urmată de Romgaz (+10,29%) și Electrica (+10,95%). În debutul ședinței de vineri, Romgaz și Premier Energy au rămas în topul aprecierilor, cu avansuri de aproape 3% fiecare, în timp ce Banca Transilvania, cea mai mare componentă a indicelui BET, a urcat ușor, cu 0,21%, la 38,18 lei pe acțiune.

Pe piața valutară, leul a continuat să se deprecieze față de euro, pierzând aproximativ 1,1% în ultima săptămână și 3,3% în ultima lună, iar cursul EUR/RON a ajuns la 5,2628. În același timp, randamentul obligațiunilor românești pe 10 ani se situa la 7,02%, după ce în ultimele 12 luni atinsese un vârf de 8,58%.

Pe piețele internaționale, sentimentul era ușor pozitiv, contractele futures pe indicii americani indicând creșteri moderate: S&P 500 avansa cu 0,34%, iar Nasdaq cu 0,54%.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, diminuarea deficitului bugetar în primul trimestru și evoluția randamentelor titlurilor de stat sunt principalele motive care au dus la scăderea dobânzilor.

Acesta a subliniat că evoluția nu are legătură cu suspendarea Guvernului Ilie Bolojan, respingând ideea unei corelații directe între situația politică și dinamica costurilor de finanțare.

”Dobânzile României au început să scadă semnificativ în ultimele zile, pe fondul reducerii tensiunilor din Iran. O veste bună, în contextul geopolitic actual, pe fondul semnalelor pozitive propagate la nivel internaţional privind reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu: costurile de împrumut ale statului au început să scadă”, anunţă, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului Finanțelor, randamentele titlurilor de stat pe termen lung au înregistrat o scădere de aproximativ 25–35 de puncte de bază în doar trei zile, iar obligațiunile cu scadență la 10 ani au coborât sub pragul de 7%.

Acesta a mai precizat că interesul investitorilor pentru titlurile de stat românești a crescut semnificativ. La ultima licitație de certificate de trezorerie pe 12 luni, statul a atras 1,19 miliarde de lei, sumă de peste două ori mai mare decât cea planificată inițial, ceea ce este interpretat ca un semnal de încredere în stabilitatea financiară a României.

În același timp, randamentul mediu obținut de România a coborât la 6,11%, cu aproximativ 0,20 puncte procentuale sub nivelul lunii aprilie, ceea ce, potrivit ministrului, permite statului să se împrumute la costuri mai reduse decât în urmă cu câteva săptămâni.

Oficialul a explicat că aceste evoluții au venit după o perioadă de volatilitate determinată de incertitudinile politice interne, când costurile de finanțare au urcat temporar până la aproximativ 7,3% pe termen lung. Între timp, îmbunătățirea climatului internațional, pe fondul reducerii tensiunilor din Orientul Mijlociu, a determinat revenirea investitorilor către piețele din regiune.

Totodată, el a subliniat că și indicatorii economici interni transmit semnale pozitive, menționând că deficitul bugetar din primul trimestru este cu aproximativ 22,5 miliarde de lei mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut.