Bursa de Valori București a deschis în creștere ședința de joi. Indicele BET a urcat cu 0,44% în primele 30 de minute de tranzacționare

Bursa de Valori București (BVB) a deschis în creștere ședința de tranzacționare de joi, iar după primele 30 de minute de la deschiderea tranzacțiilor rulajul se cifra la 7,44 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,4 milioane de euro.

Indicele principal BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București, înregistra o apreciere de 0,44%. Indicele BET-Plus, care urmărește evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, consemna o creștere de 0,42%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a câștigat 0,47%. Tot în teritoriu pozitiv se afla și BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, care a urcat cu 0,60%.

Indicele BET-FI, dedicat SIF-urilor, înregistra o apreciere de 0,80%. Indicele BET-NG, care reflectă evoluția celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, a crescut cu 0,60%, potrivit cifrelor înregistrate de Bursa de Valori București (BVB).

Conform datelor publicate de Bursa de Valori București, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor erau înregistrate de BVB, cu un avans de 2,47%, Erste Group Bank AG, cu 1,58%, și Fondul Deschis de Investiții Globinvest Energy&financials ETF, cu 1,48%.

Pe de altă parte, cele mai importante scăderi erau consemnate de acțiunile Aquila Part Prod Com, care pierdeau 5,43%, Roca Industry Holdingrock1, în scădere cu 2,56%, și Patria Bank, care cobora cu 1,92%.

Evoluția din primele 30 de minute ale ședinței de joi indică o deschidere pozitivă pentru piața de capital românească, majoritatea indicilor bursieri importanți fiind în creștere.

Bursa de Valori București (BVB) este principala piață de capital din România și instituția prin care se tranzacționează acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) și alte instrumente financiare. Rolul său este de a facilita finanțarea companiilor și a statului prin atragerea de capital de la investitori, oferind în același timp un cadru reglementat și transparent pentru tranzacții.

Evoluția BVB este urmărită prin mai mulți indici bursieri, dintre care cel mai important este BET, care reflectă performanța celor mai lichide companii listate. Printre societățile tranzacționate se numără unele dintre cele mai mari companii din domeniile energiei, utilităților, serviciilor financiare, transportului și industriei, iar activitatea bursei este considerată un indicator relevant al încrederii investitorilor și al stării economiei românești.