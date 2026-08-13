Ce culori domină piața auto europeană. Analiza Carvago: România se diferențiază printr-o culoare rar întâlnită

Piața auto europeană este dominată de culorile neutre, însă fiecare țară are propria sa semnătură cromatică. O analiză realizată de platforma internațională Carvago arată că negrul, albul și griul ocupă primele trei poziții pe toate cele șapte piețe analizate, în timp ce România se remarcă printr-o prezență neobișnuit de ridicată a culorii aurii.

Analiza, publicată la București pe 12 august 2026, a examinat structura cromatică a pieței auto din Cehia, Slovacia, Polonia, România, Italia, Germania și Austria. Studiul nu reflectă preferințele clienților Carvago, ci structura întregii piețe de mașini rulate, incluzând vehiculele aflate pe stoc și mașinile de demonstrație din fiecare țară.

Pe toate cele șapte piețe, primele trei culori sunt negru, alb și gri, diferențele fiind date doar de ordinea în care apar. Albastrul ocupă în mod constant locul al patrulea în toate țările analizate.

În România, griul și negrul sunt aproape la egalitate, cu ponderi de 25,3% și, respectiv, 24,9%. Elementul distinctiv este însă culoarea aurie, care reprezintă 1,1% din oferta de mașini rulate, adică aproximativ dublul mediei înregistrate pe cele șapte piețe analizate.

Carvago a urmărit și semnătura cromatică a fiecărei piețe, adică acea culoare care este relativ mai răspândită într-o anumită țară decât media celorlalte state analizate.

În Slovacia, culoarea distinctivă este albul, cu o pondere de 27,8%, față de media de 22,2%. Germania se remarcă prin negru, cu 27,6% comparativ cu media de 23,0%, iar Polonia prin argintiu, cu 11,1% față de media de 7,5%. Italia are drept culoare distinctivă griul, cu 25,7% față de media de 22,5%, iar Cehia se evidențiază prin roșu, cu 8,8% comparativ cu media de 6,0%. România se remarcă prin auriu, cu 1,1% față de media de 0,5%, iar Austria este singura piață fără o culoare care să se abată semnificativ de la media generală.

Country Managerul Carvago România, Vlad Ion, explică faptul că verdele revine deoarece producătorii auto l-au redescoperit ca pe o culoare modernă și expresivă și au introdus nuanțe atractive, inclusiv în paletele noilor modele electrificate. În schimb, maroul rămâne asociat cu estetica nuanțelor cappuccino și mokka, care și-a pierdut din popularitate. El mai arată că structura cromatică a ofertei reflectă și caracterul fiecărei piețe: unele sunt mai deschise experimentelor, în timp ce altele preferă aproape exclusiv culorile neutre.

„Verdele revine și pentru că producătorii auto l-au redescoperit ca pe o culoare modernă și expresivă și au introdus nuanțe atractive, adesea și în paletele noilor modele electrificate. Maroul, în schimb, a rămas strâns legat de estetica epocii «cappuccino și mokka», care a îmbătrânit rapid. Datele arată, totodată, că paleta cromatică a ofertei spune ceva despre caracterul fiecărei piețe: unele sunt mai dispuse să experimenteze, altele mizează aproape exclusiv pe siguranța culorilor neutre”, a explicat Vlad Ion, Country Manager Carvago România.

În segmentul vehiculelor de până la cinci ani, griul este cea mai răspândită culoare, cu o pondere medie de 24,5%, în timp ce negrul și albul au fiecare câte 23%.

La mașinile mai vechi de zece ani, negrul ocupă primul loc, cu 24,8%, iar griul scade la 19,2%. Argintiul este mult mai prezent în această categorie: 11,2% din oferta vehiculelor mai vechi de zece ani, față de doar 5,9% în segmentul de până la cinci ani.

Albul are cea mai mare pondere în categoria mașinilor cu o vechime între cinci și zece ani, unde media ajunge la 26%. În Slovacia, această culoare reprezintă 32,6% din ofertă, iar în Italia 29,7%.

În rândul culorilor mai vii, albastrul este cea mai importantă opțiune. La vehiculele mai vechi de zece ani, acesta reprezintă 41,4% din totalul mașinilor colorate, iar în segmentul de până la cinci ani ajunge la exact 50%.

În categoria mașinilor cu o vechime între cinci și zece ani, verdele reprezintă doar 5,4% din oferta colorată, dar urcă la 13,9% în segmentul de până la cinci ani, ceea ce înseamnă o creștere de 157%.

Maroul evoluează în direcția opusă. Dacă la vehiculele mai vechi de zece ani reprezintă 11,4% din oferta colorată, în segmentul de până la cinci ani ponderea sa scade la doar 2,3%, ceea ce înseamnă un declin de 80%. Roșul rămâne a doua cea mai frecventă culoare mai vie, însă este mai puțin prezent la mașinile noi decât la cele cu o vechime între cinci și zece ani.

Diferențele dintre țări sunt vizibile și în tendința de a ieși din spectrul neutru. În segmentul mașinilor de până la cinci ani, Cehia are cea mai mare pondere a vehiculelor colorate, cu 30,6% din ofertă. Urmează România și Slovacia, ambele cu 25,9%. La polul opus se află Germania, cu 19,4%, și Austria, cu 18,4%.

Concluzia analizei este că, deși parcările europene par asemănătoare de la distanță, piețele auto nu sunt deloc identice. Culorile neutre continuă să domine, însă griul câștigă teren în fața argintiului, verdele revine în forță, iar albastrul devine culoarea preferată a celor care aleg să iasă din paleta tradițională.

Analiza Carvago se bazează pe aproximativ 2,1 milioane de anunțuri active publicate pe principalele platforme online de vânzare a mașinilor din Cehia, Slovacia, Polonia, România, Italia, Germania și Austria.

Culoarea fiecărui vehicul a fost preluată din categoria selectată de vânzător, iar anunțurile fără culoare specificată au fost excluse din analiză. Sursele folosesc 13 categorii de culori de bază, fără diferențiere între nuanțe. Media celor șapte piețe este neponderată, astfel încât fiecare țară are aceeași greutate în calcul, indiferent de dimensiunea ofertei sale.

Grupele de vârstă au fost stabilite în funcție de data primei înmatriculări: până la cinci ani, între cinci și zece ani și peste zece ani. Compararea acestor categorii evidențiază diferențele dintre generațiile de automobile, fără a reprezenta o serie cronologică bazată pe observarea repetată a aceluiași eșantion.