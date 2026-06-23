Mașinile electrificate impulsionează piața auto europeană. Mărcile chineze câștigă teren, iar Tesla revine puternic
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Piața auto din Europa a continuat să crească în luna mai, susținută de cererea tot mai mare pentru vehicule electrificate. Datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) arată că mașinile electrice și hibride au reprezentat motorul principal al creșterii, în timp ce constructorii chinezi și-au consolidat poziția pe continent.
Piața auto europeană a crescut cu 3,6% în luna mai
Înmatriculările de autoturisme noi din Uniunea Europeană, Marea Britanie și statele din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA) au ajuns la 1.152.523 de unități în luna mai, în creștere cu 3,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Potrivit datelor publicate de ACEA, avansul este vizibil și la nivelul întregului an. În primele cinci luni din 2026, piața auto europeană a înregistrat o creștere de 4,5% față de perioada similară din 2025.
Mașinile electrice și hibride au fost principalul motor al pieței
Creșterea a fost susținută aproape exclusiv de segmentul vehiculelor electrificate.
Înmatriculările de automobile complet electrice (BEV) au urcat cu 39,1%, cele ale modelelor hibride plug-in (PHEV) au crescut cu 13,2%, iar autoturismele hibride clasice au avansat cu 8,2%.
Împreună, aceste categorii au reprezentat peste două treimi din totalul mașinilor noi înmatriculate în luna mai.
Reprezentanții ACEA explică evoluția prin interesul tot mai mare al consumatorilor pentru modelele electrificate și prin măsurile de sprijin adoptate în mai multe state europene.
„Piața a continuat să beneficieze de cererea robustă din partea consumatorilor pentru o gamă de tehnologii electrificate pe piețele cheie europene, susținută de beneficii fiscale și scheme de stimulare noi și revizuite”, a transmis organizația.
Mașinile pe benzină și motorină pierd tot mai mult teren
În timp ce segmentul electric continuă să avanseze, automobilele echipate cu motoare convenționale înregistrează un declin accentuat.
Potrivit ACEA, vânzările de autoturisme pe benzină și motorină au scăzut cu aproximativ 19% fiecare în luna mai, confirmând tendința de reducere a interesului pentru motoarele cu ardere internă.
Constructorii chinezi accelerează expansiunea în Europa
Raportul evidențiază și schimbările importante din clasamentul producătorilor auto.
Constructorii europeni tradiționali resimt presiunea concurenței, în condițiile în care înmatriculările Renault, Stellantis și Volkswagen au înregistrat scăderi cuprinse între 1% și 3%.
În schimb, producătorii chinezi continuă să câștige cotă de piață prin ritmuri spectaculoase de creștere.
Leapmotor a raportat un salt de 465,1% al înmatriculărilor în luna mai.
Chery și BYD au înregistrat, la rândul lor, creșteri de 244,1%, respectiv 136,6%.
Alți constructori chinezi au continuat să avanseze, Geely raportând o creștere de 12,6%, iar SAIC una de 13,9%.
Tesla revine după o perioadă dificilă
Luna mai a adus și o evoluție pozitivă pentru Tesla.
Constructorul american a consemnat a patra lună consecutivă de creștere, după o perioadă îndelungată în care înmatriculările au fost în scădere.
Înmatriculările Tesla au crescut cu 107,9%, până la 28.610 vehicule, marcând cea mai puternică revenire din ultimele luni și semnalând o posibilă relansare a companiei pe piața europeană.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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