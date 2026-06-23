Mașinile electrificate impulsionează piața auto europeană. Mărcile chineze câștigă teren, iar Tesla revine puternic

Piața auto din Europa a continuat să crească în luna mai, susținută de cererea tot mai mare pentru vehicule electrificate. Datele publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) arată că mașinile electrice și hibride au reprezentat motorul principal al creșterii, în timp ce constructorii chinezi și-au consolidat poziția pe continent.

Înmatriculările de autoturisme noi din Uniunea Europeană, Marea Britanie și statele din Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA) au ajuns la 1.152.523 de unități în luna mai, în creștere cu 3,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit datelor publicate de ACEA, avansul este vizibil și la nivelul întregului an. În primele cinci luni din 2026, piața auto europeană a înregistrat o creștere de 4,5% față de perioada similară din 2025.

Creșterea a fost susținută aproape exclusiv de segmentul vehiculelor electrificate.

Înmatriculările de automobile complet electrice (BEV) au urcat cu 39,1%, cele ale modelelor hibride plug-in (PHEV) au crescut cu 13,2%, iar autoturismele hibride clasice au avansat cu 8,2%.

Împreună, aceste categorii au reprezentat peste două treimi din totalul mașinilor noi înmatriculate în luna mai.

Reprezentanții ACEA explică evoluția prin interesul tot mai mare al consumatorilor pentru modelele electrificate și prin măsurile de sprijin adoptate în mai multe state europene.

„Piața a continuat să beneficieze de cererea robustă din partea consumatorilor pentru o gamă de tehnologii electrificate pe piețele cheie europene, susținută de beneficii fiscale și scheme de stimulare noi și revizuite”, a transmis organizația.

În timp ce segmentul electric continuă să avanseze, automobilele echipate cu motoare convenționale înregistrează un declin accentuat.

Potrivit ACEA, vânzările de autoturisme pe benzină și motorină au scăzut cu aproximativ 19% fiecare în luna mai, confirmând tendința de reducere a interesului pentru motoarele cu ardere internă.

Raportul evidențiază și schimbările importante din clasamentul producătorilor auto.

Constructorii europeni tradiționali resimt presiunea concurenței, în condițiile în care înmatriculările Renault, Stellantis și Volkswagen au înregistrat scăderi cuprinse între 1% și 3%.

În schimb, producătorii chinezi continuă să câștige cotă de piață prin ritmuri spectaculoase de creștere.

Leapmotor a raportat un salt de 465,1% al înmatriculărilor în luna mai.

Chery și BYD au înregistrat, la rândul lor, creșteri de 244,1%, respectiv 136,6%.

Alți constructori chinezi au continuat să avanseze, Geely raportând o creștere de 12,6%, iar SAIC una de 13,9%.

Luna mai a adus și o evoluție pozitivă pentru Tesla.

Constructorul american a consemnat a patra lună consecutivă de creștere, după o perioadă îndelungată în care înmatriculările au fost în scădere.

Înmatriculările Tesla au crescut cu 107,9%, până la 28.610 vehicule, marcând cea mai puternică revenire din ultimele luni și semnalând o posibilă relansare a companiei pe piața europeană.