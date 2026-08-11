Piața auto din China continuă să se prăbușească în 2026. Producătorii compensează declinul intern prin expansiunea pe piețele externe

Piața auto din China și-a extins declinul în luna iulie, în timp ce exporturile au înregistrat o creștere puternică, potrivit datelor publicate de Asociația producătorilor chinezi de autoturisme (CPCA). Evoluția reprezintă un test de stres pentru producătorii auto străini, care încearcă să își redreseze afacerile pe cea mai mare piață auto din lume.

Conform datelor CPCA, vânzările de automobile din China au scăzut în ritm anual cu 21,2% în iulie, până la 1,47 milioane de vehicule. Este a zecea lună consecutivă de declin a pieței auto chineze, notează Reuters.

Reprezentanții asociației au apreciat că scăderea a fost mai severă decât estimările inițiale, în condițiile în care se anticipa o îmbunătățire în luna iulie. Declinul a fost atribuit majorării prețurilor combustibililor și cererii reduse pentru sedanurile accesibile.

În același timp, exporturile auto ale Chinei au crescut în ritm anual cu aproximativ 88,2% în iulie. Producătorii auto chinezi au vândut peste hotare 923.000 de vehicule.

Exporturile de vehicule cu forme noi de energie (NEV), precum automobilele electrice și hibridele plug-in, au înregistrat o creștere anuală de 147,8%, în timp ce vânzările acestor vehicule pe piața internă au scăzut cu 3,9%.

În primele șapte luni ale acestui an, vânzările de automobile din China au fost cu 20,5% mai mici decât în perioada similară din 2025, ceea ce înseamnă cu 2,65 milioane de vehicule mai puține comercializate.

Producătorii auto chinezi și-au accelerat extinderea pe piețele externe, în special în Europa, Asia de Sud-Est, America Latină și Orientul Mijlociu. Această strategie a dus la un decalaj semnificativ între cererea internă și cea externă.

Pe piața internă, o parte dintre producători se concentrează pe segmentul premium, cu modele de dimensiuni mari și numeroase funcții. Printre exemplele menționate se numără Xiaomi, care și-a extins gama de SUV-uri SkyNomad.

Presiunile sunt vizibile și în rândul liderilor industriei. BYD, cel mai mare producător mondial de vehicule electrice, afectat de slăbiciunea pieței interne, a raportat în iulie un avans al livrărilor peste hotare, ceea ce a dus la creșterea vânzărilor sale globale pentru a treia lună consecutiv.

Leapmotor, companie susținută de Stellantis și unul dintre concurenții BYD, a raportat vânzări globale de peste 100.000 de vehicule în iulie, mai mult decât dublu față de aceeași lună a anului 2025.

Potrivit reprezentanților CPCA, consumatorii caută în principal vehicule cu un raport foarte bun între calitate și preț, nu neapărat modele premium. În schimb, producătorii încearcă să promoveze automobile mai scumpe, în timp ce cererea se orientează către accesibilitate.

Declinul prelungit al pieței auto evidențiază extinderea decalajului dintre creșterea economiei Chinei și cererea consumatorilor pentru produse costisitoare, cum sunt automobilele. Deși Beijingul urmărește în acest an o creștere a PIB-ului cuprinsă între 4,5% și 5%, analiștii consideră că cererea auto este afectată de reducerea încrederii consumatorilor, diminuarea subvențiilor și maturizarea unei piețe care s-a extins rapid în ultimii ani.