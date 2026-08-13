Europa câștigă din boom-ul AI chiar și fără giganți tech. Ce companii profită de investițiile în centre de date

Europa are o expunere mult mai redusă la sectorul tehnologic decât SUA, dar asta nu a împiedicat bursele europene să profite de boom-ul inteligenței artificiale. Câștigătorii apar în tot mai multe domenii, de la echipamente electrice și automatizări până la răcirea centrelor de date și infrastructura energetică.

Piața europeană de acțiuni începe să arate că boom-ul inteligenței artificiale nu se rezumă la producătorii de cipuri și marile companii de tehnologie.

Indicele Stoxx Europe 600 a reușit să țină pasul în acest an cu S&P 500, deși diferența dintre structurile celor doi indici este foarte mare. Sectorul tehnologic are o pondere de numai 9% în Stoxx 600, comparativ cu 44% în indicele american.

Performanța Europei este cu atât mai importantă în condițiile în care regiunea este mai vulnerabilă la creșterea prețurilor petrolului și are perspective mai slabe pentru creșterea economică și a profiturilor, potrivit Bloomberg.

Un coș de acțiuni europene selectate de Citigroup și considerate beneficiare ale dezvoltării infrastructurii AI a crescut cu 46% în ultimul an. Un portofoliu similar format din companii americane a avansat cu 60%, însă acțiunile europene au avut o volatilitate mult mai redusă.

Companiile de semiconductori rămân printre principalii câștigători, însă avantajul Europei este răspândirea investițiilor AI către alte sectoare.

Strategii Citigroup consideră că Europa se află încă într-o fază foarte timpurie a ciclului de adoptare a inteligenței artificiale. Printre domeniile care ar putea beneficia se numără industria, sănătatea, IT-ul, comunicațiile și serviciile financiare.

Deocamdată, efectele AI asupra produsului intern brut real și productivității muncii sunt considerate neglijabile. Investițiile necesare pentru adoptarea tehnologiei ar putea însă deveni considerabile.

Sectorul industrial reprezintă aproximativ o cincime din Stoxx 600 și are a doua cea mai mare pondere în indice după sectorul financiar. Ultimul sezon de raportări financiare a arătat cât de puternică a devenit legătura dintre aceste companii și investițiile în infrastructura AI.

Unul dintre cele mai clare exemple vine din infrastructura electrică. Schneider Electric și furnizorul de soluții pentru automatizare industrială ABB au indicat creșteri de trei cifre ale cererii provenite din sectorul centrelor de date și și-au majorat estimările.

Producătorul de cabluri Prysmian beneficiază deja de investițiile în electrificare din Europa și SUA, însă apar și alți câștigători.

Kingspan a înregistrat o creștere puternică a acțiunilor după ce și-a îmbunătățit estimările, susținută de ritmul construcțiilor de centre de date și de tranzacțiile de fuziuni și achiziții.

Chiar și companii considerate anterior potențiale perdante ale revoluției AI raportează venituri generate de această tehnologie. Printre acestea se numără SAP, Capgemini și grupul de publicitate Publicis.

Creșterile puternice ale acțiunilor au făcut însă ca unele companii industriale să devină scumpe. În același timp, volatilitatea recentă a producătorilor de semiconductori i-a făcut pe investitori mai prudenți față de firmele expuse direct valului de investiții.

Analiștii Barclays consideră că selecția companiilor va deveni esențială, mai ales în condițiile în care ciclul investițional este așteptat să atingă un vârf în 2028.

După analizarea a aproximativ 500 de proiecte de centre de date, echipa Barclays a indicat Belimo Holding și Alfa Laval în domeniul sistemelor de răcire. Atlas Copco și VAT Group sunt evidențiate pentru expunerea la cererea din industria semiconductorilor.

În zona echipamentelor electrice, Schneider Electric și Legrand sunt considerate companii cu evaluări încă rezonabile. În schimb, analiștii sunt mai prudenți în privința Siemens Energy și Wärtsilä, furnizori de echipamente pentru producția de energie.

Analiza declarațiilor făcute de companii odată cu publicarea rezultatelor financiare arată că efectele AI devin tot mai răspândite.

Barclays observă că beneficiile măsurabile nu mai sunt concentrate într-un singur sector. Companiile discută tot mai frecvent despre reduceri de costuri și îmbunătățirea eficienței obținute prin utilizarea inteligenței artificiale.

Europa beneficiază și de situația financiară a companiilor sale. Bilanțurile sunt considerate solide, iar randamentele fluxurilor de numerar liber sunt mult mai ridicate decât în SUA.

În timp ce companiile din S&P 500 direcționează sume importante către investiții și mai puțin către răscumpărări de acțiuni, firmele europene oferă randamente mai mari pentru acționari, emit mai puține acțiuni și au o expunere mai redusă la unele dintre riscurile asociate boom-ului AI, inclusiv volatilitatea semiconductorilor și concurența chineză.

Strategii Goldman Sachs consideră că întârzierea Europei în prima etapă a revoluției inteligenței artificiale nu reprezintă neapărat un dezavantaj.

Regiunea trebuie însă să valorifice potențialul tehnologiei pentru creșterea productivității, mai ales pe fondul îmbătrânirii accentuate a populației.

Europa este în urmă și în dezvoltarea centrelor de date, ceea ce înseamnă că vor fi necesare investiții considerabil mai mari în infrastructura energetică. Acest proces ar putea declanșa un nou ciclu major de investiții pentru companiile europene de utilități.

Goldman Sachs amintește că în valurile tehnologice precedente companiile care au făcut primele investiții au cheltuit uneori excesiv. Beneficiarii finali au fost, în unele cazuri, firmele care au putut utiliza ulterior infrastructura și tehnologia dezvoltate prin investițiile inițiale.