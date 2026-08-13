Malaysia a lansat un nou plan energetic pentru următorii zece ani. Autoritățile estimează economii de aproximativ 21,5 miliarde de dolari până în 2035

Malaysia a reînnoit planul național de acțiune pentru eficiență energetică pentru o perioadă de zece ani, până în 2035, obiectivul principal fiind reducerea consumului de energie și obținerea unor economii estimate la aproximativ 21,5 miliarde de dolari.

Noul Plan Național de Acțiune pentru Eficiență Energetică (NEEAP) va fi implementat până în 2035 și urmărește reducerea cererii de energie cu 11,6%, potrivit unui comunicat al Ministerului Tranziției Energetice și Transformării Resurselor de Apă.

Conform documentului citat de Reuters, atingerea acestui obiectiv ar genera economii cumulate de energie de 815.382 terajouli comparativ cu scenariul în care nu ar fi adoptate măsuri suplimentare. Acest rezultat ar fi echivalent cu reducerea emisiilor cu 26,1 milioane de tone CO2 echivalent.

Autoritățile malaeziene au prezentat și rezultatele primului plan NEEAP, derulat în perioada 2016-2025. Potrivit ministrului Economiei, Akmal Nasir, acesta a generat economii de energie electrică de 60.886 gigawați-oră, în valoare de aproximativ 16,1 miliarde de ringgit, echivalentul a aproximativ 3,9 miliarde de dolari.

Rezultatul a depășit ținta stabilită inițial, de 52.233 gigawați-oră. Totodată, economiile obținute în cadrul primului program au fost echivalente cu o reducere estimată de 35,6 milioane de tone CO2 echivalent.

Malaysia intensifică în ultimii ani măsurile destinate eficienței energetice și încearcă să determine companiile și investitorii să acorde o atenție mai mare sustenabilității energetice, în contextul în care cererea de electricitate este așteptată să crească semnificativ odată cu dezvoltarea accelerată a infrastructurii pentru inteligență artificială.

Țara este în prezent hub-ul de centre de date cu cea mai rapidă creștere din Asia de Sud-Est și atrage investiții de miliarde de dolari din partea unor mari companii tehnologice globale, inclusiv Amazon și Microsoft.

În anul 2023, Malaysia a adoptat o lege care obligă cei mai mari consumatori de energie să implementeze măsuri de economisire a energiei electrice. Măsura face parte din angajamentul țării de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 45% la nivelul întregii economii până în 2030 și de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.