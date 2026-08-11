Valul de căldură lovește puternic sistemele energetice din Europa. Prețurile energiei au crescut cu peste 20% în Franța și Germania

Prețurile energiei electrice pe piețele spot europene au crescut puternic, cu peste 20%, pe fondul celui de-al cincilea val de căldură al verii, care reduce producția de energie nucleară în Franța și diminuează producția de energie eoliană în Germania.

Valurile succesive de căldură din Europa au dus temperaturile la niveluri fără precedent, provocând deficit de apă, incendii de vegetație și chiar decese în mai multe regiuni, conform informațiilor publicate de Reuters.

Potrivit datelor LSEG, prețul energiei pentru ziua următoare în Franța a crescut cu 21,8%, ajungând la 142,5 euro/MWh, în timp ce contractul echivalent din Germania a urcat cu 22,8%, până la 138,50 euro/MWh.

Datele companiei EDF arată că producția nucleară franceză va fi limitată cu 7,3 gigawați la vârful de consum de la prânz în ziua de miercuri, ceea ce reprezintă aproximativ 12% din întreaga flotă nucleară a Franței. Țara își asigură aproximativ 70% din producția de energie din surse nucleare.

Două reactoare nucleare franceze sunt așteptate să fie complet oprite din cauza temperaturilor ridicate ale apei, alte patru unități vor funcționa cu limitări planificate, iar un reactor suplimentar este preconizat să fie oprit din cauza nivelurilor scăzute ale râurilor.

Analiștii estimează că valul de căldură va atinge intensitatea maximă în Franța în perioada miercuri-vineri, iar opririle semnificative ale reactoarelor ar putea începe încă de marți sau miercuri și s-ar putea prelungi până la începutul săptămânii viitoare.

Reglementările franceze limitează cantitatea de căldură pe care centralele o pot evacua în râuri pentru protecția mediului, ceea ce obligă reactoarele să reducă producția atunci când temperatura apei crește în timpul valurilor de căldură.

În același timp, producția de energie eoliană din Germania este estimată să scadă cu 8,1 gigawați, până la 4,7 gigawați, adică aproximativ 60% sub media obișnuită pentru această perioadă a anului.

Valurile de căldură sunt însoțite, de regulă, de perioade cu vânt slab, ceea ce limitează producția eoliană și mărește dependența de centralele pe gaze naturale, al căror cost a crescut din cauza perturbărilor continue din Strâmtoarea Hormuz.

Dependența tot mai mare a Germaniei de energia eoliană și solară a redus utilizarea gazului și cărbunelui, însă atunci când viteza vântului scade, sistemul energetic trebuie să crească rapid producția centralelor pe gaze pentru a acoperi deficitul.

Reducerea producției nucleare din Franța are efecte și asupra altor state europene. Opririle reactoarelor influențează piețele din Germania și Marea Britanie, deoarece exporturile de energie nucleară franceză sunt, în mod normal, mai ieftine decât energia produsă în centrale pe cărbune și gaze, care stabilesc frecvent prețurile pe piețele vecine.

Valul de căldură va determina și o creștere a cererii de energie electrică, pe măsură ce populația utilizează mai intens ventilatoare și aparate de aer condiționat, ceea ce va exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor.

Potrivit Meteo-France, temperaturile vor continua să crească joi și vineri, atingând între 35 și 39 de grade Celsius în majoritatea regiunilor Franței, iar o diminuare a intensității căldurii este așteptată în cursul weekendului următor.