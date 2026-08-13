S-a dat alerta la Costinești. O dronă a fost descoperită la doar 15 metri de stabilopozi

Autoritățile din Constanța au intrat în alertă joi dimineață, după ce o dronă a fost observat în zona Costinești. Polițiști, jandarmi, pompieri, reprezentanți ai Gărzii de Coastă și ai SRI au fost trimiși la fața locului.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a anunțat că alerta a fost dată în jurul orei 8:15, printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Persoana care a sunat a semnalat prezența unei posibile drone în zona Tineretului din stațiunea Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi.

În urma apelului au fost mobilizate mai multe structuri. La fața locului au ajuns reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean, Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului de Jandarmi Județean.

Prefectul Adrian Picoiu a precizat că poate confirma, în acest moment, că este vorba despre un obiect zburător fără pilot. Acesta urmează să fie evaluat de structurile abilitate pentru a se stabili despre ce tip de aparat este vorba.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat informații privind proveniența obiectului sau împrejurările în care acesta a ajuns în apropierea stabilopozilor.

„În jurul orei 8:15 a fost primit un apel 112 prin care se comunica o posibilă dronă în zona Tineretului Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Conform procedurilor au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă , ISU şi IJJ, fiecare pe competenţele specifice. Până la ora asta pot confirma că este un obiect zburător fără pilot, ce urmează a fi evaluat de structurile abilitate”, a transmis prefectul județului Constanța.

Alerta de la Costinești intervine după un alt incident produs în cursul aceleiași nopți. O dronă a pătruns în spațiul aerian al României și a rămas aproximativ zece minute deasupra teritoriului național.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, la ora 1:27, un grup de cinci ținte aeriene în zona localității Ismail, deasupra teritoriului Ucrainei.

Ca urmare a situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aparținând Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol pentru monitorizare.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 1:30 a fost transmis un mesaj RO-ALERT populației din nordul județului Tulcea.

Radarele au detectat ulterior pătrunderea unei ținte aeriene în spațiul aerian național, la aproximativ doi kilometri sud de localitatea Pardina.

Potrivit MApN, drona s-a deplasat timp de aproximativ zece minute prin spațiul aerian al României, de-a lungul brațului Chilia. Ulterior, aceasta a părăsit teritoriul național și s-a îndreptat către Ucraina.

Ieșirea din spațiul aerian românesc a fost înregistrată la aproximativ 13 kilometri sud-vest de localitatea Chilia Veche.

La scurt timp după ieșirea dronei din România au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Alerta aeriană instituită pentru nordul județului Tulcea a fost ridicată la ora 2:42.

În cazul obiectului descoperit joi dimineață la Costinești, autoritățile continuă verificările pentru stabilirea caracteristicilor și provenienței acestuia.