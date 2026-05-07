Subscrierile se realizează prin intermediul unui sindicat bancar format din BT Capital Partners, Banca Transilvania, Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank, iar titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Programul FIDELIS continuă să reflecte interesul și încrederea populației în instrumentele de economisire emise de stat. De la lansarea sa, în august 2020, Ministerul Finanțelor a atras aproximativ 68 de miliarde de lei, echivalentul a 13,7 miliarde de euro, prin edițiile derulate până în prezent. Numai în acest an, subscrierile au ajuns la aproape 6 miliarde de lei, respectiv circa 1,2 miliarde de euro.

„Programul FIDELIS s-a consolidat ca un reper de stabilitate și încredere pentru populație, oferind condiții avantajoase de economisire și investiție, într-un cadru sigur și transparent. Rezultatele obținute reflectă interesul constant al românilor pentru titlurile de stat și confirmă eficiența acestui program în mobilizarea economisirii interne. În același timp, continuăm să susținem și să încurajăm spiritul civic, prin facilitățile acordate donatorilor de sânge, transformând solidaritatea într-un parteneriat”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor continuă să încurajeze implicarea socială printr-o tranșă specială dedicată donatorilor de sânge, derulată în parteneriat cu Rock FM și emisiunea „Morning Glory” cu Răzvan Exarhu.

Aceștia pot beneficia de o dobândă de 7,40% pentru titlurile de stat în lei cu scadență la 2 ani, precum și de reducerea pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 de lei, cu un plafon maxim de 100.000 de lei. Facilitatea este disponibilă persoanelor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 decembrie 2025.

În lei:

6,40% – scadență la 2 ani;

7,40% – scadență la 2 ani pentru donatorii de sânge;

7,00% – scadență la 4 ani;

7,50% – scadență la 6 ani.

În euro:

4% – scadență la 3 ani;

5% – scadență la 5 ani;

6,25% – scadență la 10 ani.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 lei pentru emisiunile în lei și 100 euro pentru emisiunile în euro. Pragul minim de subscriere este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro.

Avantajele investiției în Programul FIDELIS

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. Deținătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadență pot reinvesti disponibilitățile neridicate la scadență, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

Informații privind termenii și condițiile financiare aferente emisiunii în cadrul Programului FIDELIS pot fi consultate la secțiunea Datorie Publică și pe paginile instituțiilor partenere www.btcapitalpartners.ro; www.bcr.ro; www.brd.ro; www.unicredit.ro; www.tradeville.ro; www.bvb.ro – Programul FIDELIS.