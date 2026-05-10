Bursa de Valori București a raportat o nouă săptămână de creștere, capitalizarea bursieră urcând la 594,171 miliarde de lei în perioada 4–8 mai 2026, față de 566,815 miliarde de lei în săptămâna anterioară.

Datele analizate de AGERPRES arată și o creștere a activității de tranzacționare: rulajul cu acțiuni a ajuns la 372,03 milioane de lei, în urcare față de 296,156 milioane de lei în intervalul precedent.

Cea mai activă zi de tranzacționare a fost joi, 6 mai, când s-a înregistrat un volum de 97,772 milioane de lei, în timp ce luni, 4 mai, a fost cea mai slabă ședință, cu doar 37,029 milioane de lei.

Indicele principal BET a încheiat săptămâna la 29.719,62 puncte, reflectând evoluția general pozitivă a pieței.

În topul lichidității s-au aflat acțiunile Băncii Transilvania, cu tranzacții de 76,36 milioane de lei, urmate de titlurile OMV Petrom, cu 56,67 milioane de lei, și Romgaz, cu 32,75 milioane de lei.

Bursa de Valori București a înregistrat în această săptămână variații importante ale cotațiilor, cu evoluții puternice atât pe zona de creștere, cât și pe cea de scădere.

Printre cele mai mari creșteri s-au remarcat acțiunile Șantierului Naval Orșova, care au urcat cu 31%, urmate de Premier Energy cu un avans de 24,52% și Biofarm, care au crescut cu 17,34%.

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de Societatea de Construcții Napoca, cu un declin de 14,41%, de acțiunile Grupului Industrial Electrocontact, în scădere cu 11,11%, și de titlurile Mecanica Ceahlău, care au pierdut 10,61%.

Bursa de Valori București a încheiat în creștere ședința de vineri, 8 mai, cu un rulaj total al tranzacțiilor de 114,9 milioane de lei (21,9 milioane de euro).

Indicele principal BET, care include cele mai lichide 20 de companii listate, a urcat cu 1,21%, până la 29.719,62 puncte.

Evoluții pozitive au fost consemnate și pe alți indici importanți: BET-Plus a crescut cu 1,20%, BET-XT cu 1,12%, BET-BK cu 0,95%, iar BET-NG, care urmărește sectorul energetic, a avansat cu 1,69%. Indicele BET-AeRO a închis ușor în creștere, cu +0,14%.

Singura scădere a fost înregistrată de BET-FI, indicele SIF-urilor, care a pierdut 0,43%.

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile: Energopetrol (+11%), Aerostar (+8,37%), Antibiotice (+7,36%).

Bursa de Valori București a consemnat în ultima ședință de tranzacționare scăderi semnificative pentru unele companii listate.

Cele mai mari minusuri au fost înregistrate de Societatea de Construcții Napoca (-14,41%), urmată de FIAR BET FI Index Invest (-5%) și Electrocontact (-4%).

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide titluri au fost cele ale OMV Petrom, cu tranzacții de 17,6 milioane de lei, urmate de BRD – Groupe Société Générale cu aproape 10,97 milioane de lei și Banca Transilvania cu aproximativ 8,97 milioane de lei.