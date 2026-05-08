Reacțiile liderilor PSD au venit după deschiderea pozitivă a ședinței de tranzacționare de la Bursa de Valori București și după evoluțiile considerate favorabile pe piața financiară. Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu a afirmat că scenariile privind deprecierea accelerată a leului, explozia dobânzilor și prăbușirea Bursei nu s-au materializat.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Adrian Câciu a susținut că evoluțiile economice recente infirmă avertismentele lansate după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

Declarațiile lui Adrian Câciu au fost formulate într-un context politic tensionat, după ce opoziția și o parte dintre economiști au avertizat că schimbarea majorității guvernamentale ar putea genera instabilitate pe piețele financiare și presiuni suplimentare asupra monedei naționale.

Fostul ministru al Muncii Marius Budăi a susținut, la rândul său, că evoluția Bursei reprezintă un semnal transmis de investitori împotriva politicilor de austeritate și a discursului economic bazat pe avertismente privind o posibilă criză.

În mesajul publicat vineri, Budăi a făcut referire la creșterile înregistrate de Bursa de Valori București în ultima săptămână și la maximul istoric atins în ședința de dimineață.

„Bursa a vorbit. Din nou. Oare fanii domnului Bolojan sunt bine? Astăzi dimineață, Bursa de Valori București a atins un maxim istoric. În ultima săptămână – săptămâna în care l-am dat jos pe “mesianicul” domn Bolojan – investitorii au câștigat 4,8%. Ciudat, nu? Apocalipsa întârzie. Pentru că, dacă îi ascultam pe profeții catastrofei din PNL și USR, dar și pe comentatorii dumnealor de serviciu, România trebuia să fie deja în ruine. Piețele trebuiau să fugă. Investitorii trebuiau să plângă. Piața de capital nu are preferințe politice. Nu aplaudă și nu huiduie. Doar prețuiește – sau depreciază. Și astăzi a prețuit cu un maxim istoric dispariția politicii fricii, politicii austerității și a guvernării “fără excepții”. Se pare că “stabilitatea” domnului Bolojan era mai costisitoare decât recunoșteau admiratorii săi. Noi, PSD, nu comentăm. A comentat Bursa de Valori București”, a afirmat Budăi.

Mesajele liderilor PSD vin într-un moment în care dezbaterea privind direcția economică a viitorului guvern continuă să genereze reacții puternice atât în mediul politic, cât și în piețele financiare.

Datele publicate la deschiderea ședinței de tranzacționare arată că Bursa de Valori București a înregistrat avansuri pe majoritatea indicilor importanți.

Indicele BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate, înregistra după deschidere o creștere de 0,7%. În același timp, indicele BET-Plus avansa cu 0,73%.

Creșteri au fost înregistrate și pe segmentul energetic și pe indicele extins al pieței. BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, urca cu 0,93%, în timp ce BET-XT, care include cele mai lichide 25 de acțiuni listate, consemna un avans de 0,66%.

Printre cele mai importante creșteri ale zilei s-au aflat acțiunile Aerostar, cu un avans de 13,30%, urmate de Compania Energopetrol, care urca cu 11%, și ETF Energie Patria-Tradeville, cu o apreciere de 6,12%.

Pe de altă parte, unele companii au înregistrat scăderi la începutul ședinței bursiere. Acțiunile Rompetrol Well Services coborau cu 2,50%, Longshield Investment Group pierdea 1,33%, iar Patria Bank înregistra un minus de 0,37%.

Tabel. Evoluțiile invocate de PSD după ședința Bursei de Valori București: