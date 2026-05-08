PSD începe negocieri cu UDMR, minoritățile și parlamentari independenți pentru formarea unei noi majorități în Parlament
PSD se pregătește să înceapă negocieri pentru formarea unei noi majorități în Parlament, după ce liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, au anunțat joi seară, 7 mai 2026, că partidele lor vor merge în opoziție.
Surse politice au spus că PSD ar urma să înceapă de luni discuții cu UDMR, reprezentanții minorităților și parlamentari independenți pentru a strânge susținere în Parlament. PSD speră să atragă și parlamentari din PNL sau chiar din USR, mai ales pe cei care consideră că trebuie găsite soluții pentru ieșirea României din criza economică și socială.
Sursele precizează că în PNL există nemulțumiri legate de decizia conducerii de a întrerupe colaborarea cu PSD și de a trece în opoziție. Tot mai mulți membri ai partidului ar cere discuții mai largi înainte ca această decizie să fie acceptată definitiv.
„PSD va iniția începând de luni discuții cu UDMR, minoritățile și independenții din Parlament în vederea construirii unei noi majorități parlamentare. În acest demers ar putea fi cooptați și parlamentari de la PNL și posibil USR care înțeleg să pună umărul la a scoate România din criza economică și socială. Tot mai mulți din PNL cer o consultare mai largă în partid pe tema trecerii în opoziție”, au declarat acele surse.
PSD denunţă planul lui Ilie Bolojan şi a unor miniştri interimari de a-şi instala apropiaţii în structurile de conducere ale unor instituţii guvernamentale
PSD îi cere premierului demis Ilie Bolojan să oprească numirile făcute fără concurs în funcții publice. Reprezentanții partidului susțin că, în ultimele zile de mandat, premierul și mai mulți miniștri interimari încearcă să își pună apropiații în posturi importante din instituțiile statului. PSD avertizează că toate aceste numiri vor fi anulate după formarea unui nou guvern cu puteri depline.
Într-un comunicat de presă oficial, PSD afirmă că aceste numiri se fac pe criterii politice sau personale, nu pe bază de competență. Partidul critică dur ceea ce numește „reforma statului” promovată de Ilie Bolojan și susține că funcții importante au fost ocupate de persoane fără experiență potrivită pentru astfel de poziții.
Social-democrații dau ca exemple numiri făcute la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Administrația Națională Apele Române și în funcțiile de prefect din județele Neamț, Maramureș și Vaslui. PSD consideră că aceste decizii arată o diferență mare între discursul public al lui Ilie Bolojan și acțiunile sale din Guvern.
PSD susține că cea mai mare problemă este faptul că Ilie Bolojan și reprezentanții PNL au rămas în funcții guvernamentale, deși partidul a anunțat că trece în opoziție. Potrivit social-democraților, această situație este cu atât mai gravă cu cât moțiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost adoptată cu un număr foarte mare de voturi.
PSD aminteşte că şi-a retras toţi reprezentanţii din funcţiile politice guvernamentale înainte de a iniţia un demers parlamentar pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan.
„PSD denunţă operaţiunea premierului demis şi a unor miniştri interimari de a-şi instala, pe ultima sută de metri, pilele şi apropiaţii în structurile de conducere ale unor instituţii publice guvernamentale. PSD avertizează că toate numirile, fără concurs, care au la bază doar criteriul preferinţelor personale sau politice ale premierului demis şi ale apropiaţilor săi vor fi invalidate imediat după formarea unui guvern legitim şi funcţional. Aşa-zisa reformă a statului invocată cu emfază de premierul demis nu se face cu şoferi, muzicieni rock şi cofetari instalaţi în funcţii de prefect şi nici prin împânzirea structurilor guvernamentale cu un alai de pile şi relaţii transferate din structurile conduse anterior de Ilie Bolojan sau de apropiaţii săi.
Numirile intempestive, fără concurs, în diverse funcţii publice, ale unor apropiaţi politici incompetenţi şi fără o minimă experienţă pentru poziţiile ocupate, demască duplicitatea şi demagogia premierului demis. Sunt ilustrative în acest sens numirile în funcţii de conducere de la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice sau de la Administraţia Naţională Apele Române, dar şi în funcţiile de prefect de la judeţele Neamţ, Maramureş sau Vaslui. Dar cea mai mare culpă morală a premierului demis Ilie Bolojan este chiar menţinerea sa şi a reprezentanţilor PNL în funcţiile guvernamentale după ce partidul a decis ”rămânerea în opoziţie”, ceea ce duce demagogia la un nivel nemaiîntâlnit în politica românească, mai ales în contextul în care moţiunea de cenzură a fost adoptată cu un număr record de voturi”, scrie în comunicatul de presă.
