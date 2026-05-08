PSD se pregătește să înceapă negocieri pentru formarea unei noi majorități în Parlament, după ce liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, au anunțat joi seară, 7 mai 2026, că partidele lor vor merge în opoziție.

Surse politice au spus că PSD ar urma să înceapă de luni discuții cu UDMR, reprezentanții minorităților și parlamentari independenți pentru a strânge susținere în Parlament. PSD speră să atragă și parlamentari din PNL sau chiar din USR, mai ales pe cei care consideră că trebuie găsite soluții pentru ieșirea României din criza economică și socială.

Sursele precizează că în PNL există nemulțumiri legate de decizia conducerii de a întrerupe colaborarea cu PSD și de a trece în opoziție. Tot mai mulți membri ai partidului ar cere discuții mai largi înainte ca această decizie să fie acceptată definitiv.

PSD îi cere premierului demis Ilie Bolojan să oprească numirile făcute fără concurs în funcții publice. Reprezentanții partidului susțin că, în ultimele zile de mandat, premierul și mai mulți miniștri interimari încearcă să își pună apropiații în posturi importante din instituțiile statului. PSD avertizează că toate aceste numiri vor fi anulate după formarea unui nou guvern cu puteri depline.

Într-un comunicat de presă oficial, PSD afirmă că aceste numiri se fac pe criterii politice sau personale, nu pe bază de competență. Partidul critică dur ceea ce numește „reforma statului” promovată de Ilie Bolojan și susține că funcții importante au fost ocupate de persoane fără experiență potrivită pentru astfel de poziții.

Social-democrații dau ca exemple numiri făcute la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Administrația Națională Apele Române și în funcțiile de prefect din județele Neamț, Maramureș și Vaslui. PSD consideră că aceste decizii arată o diferență mare între discursul public al lui Ilie Bolojan și acțiunile sale din Guvern.

PSD susține că cea mai mare problemă este faptul că Ilie Bolojan și reprezentanții PNL au rămas în funcții guvernamentale, deși partidul a anunțat că trece în opoziție. Potrivit social-democraților, această situație este cu atât mai gravă cu cât moțiunea de cenzură împotriva Guvernului a fost adoptată cu un număr foarte mare de voturi.

PSD aminteşte că şi-a retras toţi reprezentanţii din funcţiile politice guvernamentale înainte de a iniţia un demers parlamentar pentru schimbarea premierului Ilie Bolojan.