Pană de curent pentru a doua zi consecutiv în Georgia. Autoritățile au deschis o anchetă pentru sabotaj

Georgia s-a confruntat sâmbătă dimineață cu o nouă pană de curent extinsă, care a afectat capitala Tbilisi și mai multe regiuni ale țării, potrivit informațiilor relatate de agenția EFE. Incidentul s-a produs la doar o zi după o întrerupere majoră a alimentării cu energie electrică, care a afectat întreaga țară.

Pana de curent de vineri a avut impact la nivel național și a fost remediată după aproximativ patru-cinci ore. Noua întrerupere de sâmbătă a provocat perturbări importante în transportul public și feroviar. Din cauza lipsei energiei electrice, metroul din Tbilisi și-a suspendat operațiunile, iar trenurile de pe rețeaua feroviară națională au fost, de asemenea, oprite.

Alimentarea cu energie electrică a început să fie restabilită treptat în capitala Tbilisi la aproximativ două ore după producerea incidentului, potrivit informațiilor publicate de EFE.

Până în prezent, autoritățile georgiene nu au oferit explicații cu privire la cauzele celor două pene majore de curent.

Cu toate acestea, Serviciul de Securitate al Statului din Georgia a deschis o anchetă penală pentru sabotaj în urma celor două incidente produse vineri și sâmbătă.

Conform legislației din Georgia, faptele de sabotaj sunt pedepsite cu până la zece ani de închisoare.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în Tbilisi și în alte orașe importante, precum Batumi, Kutaisi, Zugdidi și Telavi. În unele zone au fost afectate și serviciile de alimentare cu apă, după ce stațiile de pompare au rămas fără energie, iar alimentarea cu electricitate a fost restabilită treptat în cursul nopții.

Potrivit operatorului național Georgian State Electrosystem (GSE), prima pană de curent a fost provocată de o avarie produsă la o linie de înaltă tensiune care conectează sistemele energetice ale Georgiei și Turciei. Defecțiunea a declanșat mecanismele automate de protecție ale rețelei electrice, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie într-o mare parte a țării. Operatorul a precizat că investigațiile pentru stabilirea cauzei exacte continuă.

Autoritățile georgiene au cerut populației și presei să se bazeze doar pe informațiile oficiale, avertizând că în spațiul public au apărut și informații neverificate privind cauzele incidentului. Între timp, echipele tehnice au continuat lucrările pentru stabilizarea sistemului energetic și reluarea treptată a alimentării cu energie în regiunile afectate.