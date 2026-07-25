Pană de curent pentru a doua zi consecutiv în Georgia. Autoritățile au deschis o anchetă pentru sabotaj
SURSA FOTO: Dreamstime - Curent electric, întreruperi curent, blackout
Georgia s-a confruntat sâmbătă dimineață cu o nouă pană de curent extinsă, care a afectat capitala Tbilisi și mai multe regiuni ale țării, potrivit informațiilor relatate de agenția EFE. Incidentul s-a produs la doar o zi după o întrerupere majoră a alimentării cu energie electrică, care a afectat întreaga țară.
Georgia se confruntă cu probleme majore în alimentarea cu energie electrică
Pana de curent de vineri a avut impact la nivel național și a fost remediată după aproximativ patru-cinci ore. Noua întrerupere de sâmbătă a provocat perturbări importante în transportul public și feroviar. Din cauza lipsei energiei electrice, metroul din Tbilisi și-a suspendat operațiunile, iar trenurile de pe rețeaua feroviară națională au fost, de asemenea, oprite.
Alimentarea cu energie electrică a început să fie restabilită treptat în capitala Tbilisi la aproximativ două ore după producerea incidentului, potrivit informațiilor publicate de EFE.
Autoritățile georgiene nu au oferit explicații cu privire la cauzele celor două pene majore de curent
Până în prezent, autoritățile georgiene nu au oferit explicații cu privire la cauzele celor două pene majore de curent.
Cu toate acestea, Serviciul de Securitate al Statului din Georgia a deschis o anchetă penală pentru sabotaj în urma celor două incidente produse vineri și sâmbătă.
Conform legislației din Georgia, faptele de sabotaj sunt pedepsite cu până la zece ani de închisoare.
Pana de curent produsă vineri a avut un impact la nivel național
Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă în Tbilisi și în alte orașe importante, precum Batumi, Kutaisi, Zugdidi și Telavi. În unele zone au fost afectate și serviciile de alimentare cu apă, după ce stațiile de pompare au rămas fără energie, iar alimentarea cu electricitate a fost restabilită treptat în cursul nopții.
Potrivit operatorului național Georgian State Electrosystem (GSE), prima pană de curent a fost provocată de o avarie produsă la o linie de înaltă tensiune care conectează sistemele energetice ale Georgiei și Turciei. Defecțiunea a declanșat mecanismele automate de protecție ale rețelei electrice, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu energie într-o mare parte a țării. Operatorul a precizat că investigațiile pentru stabilirea cauzei exacte continuă.
Autoritățile georgiene au cerut populației și presei să se bazeze doar pe informațiile oficiale, avertizând că în spațiul public au apărut și informații neverificate privind cauzele incidentului. Între timp, echipele tehnice au continuat lucrările pentru stabilizarea sistemului energetic și reluarea treptată a alimentării cu energie în regiunile afectate.
Recomandările noastre
Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.