Havana începe să iasă din întuneric după colapsul rețelei electrice naționale

Cuba a început restabilirea treptată a alimentării cu energie electrică, după prăbușirea rețelei naționale de electricitate, un nou episod care afectează o țară confruntată de mai multe luni cu lipsuri severe de energie, combustibil și medicamente.

Operatorul rețelei electrice, UNE, a anunțat că a început furnizarea de energie către servicii considerate esențiale, printre care spitale și centre de producție alimentară. Cu toate acestea, până la sfârșitul după-amiezii, compania reușise să acopere doar aproximativ 1% din necesarul de electricitate al capitalei Havana.

Autoritățile cubaneze nu au oferit deocamdată informații privind cauza exactă a colapsului rețelei electrice naționale. În ultimele luni, Cuba a trecut prin pene de curent frecvente, care au durat uneori ore întregi, iar în perioade mai recente chiar zile întregi.

Situația este asociată parțial cu infrastructura energetică veche a țării și cu dificultățile de aprovizionare cu combustibil, afectate de restricțiile impuse transporturilor de petrol către insulă.

Noua pană de curent și revenirea lentă a alimentării au afectat o populație deja obișnuită cu perioade lungi fără electricitate. În multe zone, lipsa energiei a influențat activitățile zilnice, iar temperaturile ridicate din timpul verii au amplificat dificultățile pentru locuitori.

„Uitați-vă la fața mea, spune totul”, a spus Ariel Sotelo, un rezident în Havana în vârstă de 57 de ani, cu ochii încețoșați, care fusese fără electricitate de cu o zi înainte. „Trebuie doar să zâmbim și să îndurăm, dar nu este ușor”.

În momentul prăbușirii rețelei naționale, aproape două treimi din țară nu mai aveau deja energie electrică. Din acest motiv, mulți locuitori ai insulei, care se confruntă în mod repetat cu astfel de situații și au acces limitat la comunicații, au observat cu dificultate diferența dintre întreruperile existente și pana generală.

Un jurnal televizat le-a transmis persoanelor care aveau încă acces la electricitate să informeze prietenii și vecinii despre căderea întregii rețele naționale.

Întreruperea de luni reprezintă a opta pană de curent la nivel național înregistrată din octombrie 2025 și a treia de acest tip din acest an. Frecvența acestor incidente a accentuat presiunea asupra populației și asupra sistemelor esențiale ale țării.

Administrația președintelui american Donald Trump a oprit transporturile de combustibil din Venezuela către Cuba la începutul acestui an și a exercitat presiuni asupra Mexicului pentru suspendarea livrărilor către insulă. De asemenea, Statele Unite au amenințat cu introducerea unor tarife pentru țările care furnizează petrol Cubei.

Washingtonul a desemnat guvernul cubanez drept o amenințare la adresa securității naționale și susține că sancțiunile sunt necesare pentru a determina schimbarea conducerii politice a insulei, un obiectiv menținut de-a lungul timpului în politica americană față de Cuba.

Cuba, aflată la aproximativ 145 de kilometri de țărmurile Florida Keys, a afirmat în mod constant că nu reprezintă o amenințare pentru Statele Unite.

Pentru mulți cubanezi, dificultățile provocate de lipsa electricității sunt însă legate în principal de efectele directe asupra vieții de zi cu zi. Temperaturile ridicate, lipsa aerisirii și apariția țânțarilor în perioadele fără energie reprezintă unele dintre problemele menționate de locuitori.

„Căldura, țânțarii… e pur și simplu insuportabilă”, a spus Omar Ortega, în vârstă de 60 de ani, din Havana. „Cât timp va mai continua asta? Sincer, nu mai putem suporta”.