Rețeaua electrică din SUA, sub presiune. Cel mai mare operator cere consumatorilor să reducă urgent consumul

Valul de căldură pune o presiune uriașă asupra sistemului energetic din Statele Unite. Cel mai mare operator al rețelei electrice din țară a activat măsuri de urgență și le-a solicitat unor consumatori să reducă utilizarea energiei pentru a evita problemele de alimentare în orele de vârf.

Operatorul PJM, care administrează cea mai mare rețea electrică din Statele Unite, a emis un ordin de reducere a consumului pentru o parte dintre clienții industriali și pentru gospodăriile înscrise în programe speciale prin care sunt remunerate dacă își diminuează consumul în situații de urgență.

Scopul măsurii este creșterea rezervelor disponibile în sistem și evitarea întreruperilor de curent în intervalul cu cel mai ridicat consum, în jurul orei 18:00, ora locală.

În același timp, operatorul a informat rețelele electrice din statele vecine, inclusiv cele din New York și din regiunea Midwest, că exporturile de energie ar putea fi limitate pentru ca fiecare sistem să își poată adapta planurile de funcționare, potrivit Reuters.

Rețeaua administrată de PJM deservește aproximativ 67 de milioane de persoane din statele de pe Coasta de Est, regiunea Mid-Atlantic, sudul Statelor Unite și Washington D.C.

Sistemul se confrunta deja cu o presiune ridicată înainte de actualul val de căldură, pe fondul creșterii consumului determinat de dezvoltarea centrelor de date pentru inteligență artificială și de extinderea utilizării vehiculelor electrice.

Pe parcursul săptămânii, operatorul a introdus treptat măsuri suplimentare de economisire a energiei, după ce consumul s-a apropiat de recordul istoric de 165,6 gigawați, stabilit în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Joi seară, cererea a urcat până la aproximativ 163 de gigawați. În același timp, sistemul a înregistrat o scădere bruscă a capacității de producție, ceea ce a determinat pornirea unor centrale electrice de rezervă alimentate cu combustibili fosili, mult mai costisitoare. Cu toate acestea, nu au fost raportate pene de curent.

Potrivit operatorului, nivelul real al consumului ar fi fost și mai ridicat dacă nu ar fi fost activate programele prin care consumatorii sunt recompensați financiar pentru reducerea voluntară a utilizării energiei în perioadele critice.

Avertizarea privind temperaturile extreme rămâne în vigoare cel puțin până sâmbătă în întreaga zonă deservită de PJM și până duminică în regiunile Mid-Atlantic și Dominion, unde se află cea mai mare concentrare de centre de date din lume.

Presiunea asupra rețelei s-a reflectat și în evoluția pieței energiei electrice. În această săptămână, prețurile spot au depășit 2.500 de dolari pe megawatt-oră în regiunile cele mai afectate, comparativ cu aproximativ 40 de dolari pe megawatt-oră în condiții normale.

Analiștii explică această creștere puternică prin congestionarea liniilor de înaltă tensiune și costurile ridicate necesare pentru menținerea alimentării cu energie în perioadele de consum extrem.