Ministerul Energiei respinge scenariul unui „colaps energetic”. Precizări despre marii consumatori industriali

Ministerul Energiei reacționează după informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă limitare sau deconectare a marilor consumatori industriali. Instituția susține că fabricile nu au primit notificări prin care să li se solicite reducerea consumului sau oprirea alimentării cu energie electrică. Documentele transmise companiilor au rolul de a le informa asupra încadrării într-un anumit normativ, iar o eventuală solicitare de limitare ar urma să fie comunicată cu 24 de ore înainte și numai dacă sistemul energetic ar ajunge într-o situație critică.

Controversa privind situația alimentării cu energie electrică a industriei primește un răspuns din partea Ministerului Energiei. Instituția respinge afirmațiile potrivit cărora mari consumatori industriali ar fi fost deja anunțați că trebuie să își limiteze consumul sau că riscă să fie deconectați.

Ministerul explică faptul că înștiințările primite de companii au o altă semnificație. Acestea le informează asupra faptului că se află pe un normativ, fără ca acest lucru să presupună automat reducerea consumului.

„Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia marii consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare. Aceștia au primit o înștiințare că se află pe un normativ și că, doar dacă se va ajunge la o situație limită, vor primi o înștiințare de limitare a consumului cu 24 ore înainte.”

Prin urmare, potrivit explicațiilor oficiale, documentele transmise industriei nu echivalează cu o decizie de oprire sau reducere imediată a activității.

Reacția vine după avertismentele lansate în spațiul public cu privire la situația industriei și la riscul ca unele fabrici să fie obligate să își reducă activitatea din cauza problemelor din sistemul energetic.

Ministerul admite că evoluția situației necesită o monitorizare atentă și că există factori care pun presiune asupra sectorului. Printre aceștia sunt menționate seceta și fenomenele meteorologice extreme, care pot influența disponibilitatea anumitor capacități de producție.

Instituția respinge însă scenariul potrivit căruia România s-ar afla în apropierea unui colaps energetic și critică informațiile lansate pe acest subiect, făcând referire inclusiv la afirmațiile unui fost ministru al Energiei.

„Situația energetică trebuie urmărită cu maximă atenție, iar industria românească trebuie protejată în fața unor factori care perturbă sectorul energetic, precum seceta și vremea extremă. Dar de aici până la a spune că România este în pragul unui „colaps energetic” este o distanță uriașă. În plus, dezinformarea propagată în spațiul public, mai ales dacă vine de la un fost ministru al energiei, nu ajută la rezolvarea situației prin care trece România.”

Ministerul Energiei explică și mecanismul care ar putea fi utilizat în cazul în care apar probleme serioase în menținerea echilibrului dintre producția și consumul de electricitate.

O reducere temporară a consumului poate fi solicitată în anumite circumstanțe pentru protejarea Sistemului Energetic Național. O asemenea măsură nu trebuie însă confundată, potrivit instituției, cu deconectarea industriei sau cu existența unui deficit generalizat de energie.

„O eventuală solicitare de reducere temporară a consumului, în anumite condiții de siguranță a sistemului, nu înseamnă deconectarea industriei și nici faptul că România a rămas fără energie. Este un instrument de echilibrare și de protejare a Sistemului Energetic Național, utilizat preventiv și responsabil atunci când există vârfuri de consum si cantități de electricitate din producție internă sau import indisponibile.”

Din explicațiile Ministerului rezultă astfel că există o diferență între înștiințarea transmisă acum companiilor și o eventuală notificare efectivă privind reducerea consumului.

Doar în situația în care condițiile din Sistemul Energetic Național ar impune o asemenea intervenție, consumatorii industriali vizați ar urma să primească o notificare cu 24 de ore înainte.

Mecanismul are rol preventiv și poate fi activat atunci când apar simultan vârfuri de consum și indisponibilități ale unor cantități de energie care ar fi trebuit să provină din producția internă sau din importuri.

Ministerul Energiei susține, așadar, că în acest moment nu poate fi vorba despre notificări de deconectare a fabricilor și nici despre o decizie deja luată pentru reducerea producției industriale.